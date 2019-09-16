港股直擊 即巿股評

港股中秋節創一個半月收市高位，市場關注A股今日復市表現，以及觀望本周中美國聯儲局議息，預期恒指在250天線(約27375點)附近爭持。

美股上周五道指「八連升」，收市漲37點或0.14%，報27219點；標指微跌0.07%，收報3007點；納指則下滑0.22%，收報8176點。美國國會眾議院委員會調查蘋果和亞馬遜等科網龍頭公司的市場壟斷行為，拖累科技股表現，標指科技股指數下滑0.67%，蘋果股價插水近2%。美股本周焦點是聯儲局議息會議。專家指出，除了普遍預期的減息決定外，市場最關注的是，聯儲局日後的利率走勢，如果消息欠佳，股市可能出現調整。

市場憂慮石油需求下降，可能導致潛在供過於求，抵銷了中美貿易磋商取得進展的期望，國際油價上周五受壓，收市下跌。紐約及倫敦期油價格連續第四日下跌。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，普遍下跌。藍籌股當中，港交所(00388)ADR折合港元計收報236.12元，較本港上周五收市低4.68元；滙控(00005)ADR收報61.22元，高0.52元；騰訊(00700)ADR收報348.7元，低0.9元；國壽(02628)ADR收報19.85元，高0.05元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.85元，低0.05元；中石油(00857)ADR收報4.15元，低0.08元；中石化(00386)ADR收報4.92元，低0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.88元，低0.62元；聯通(00762)ADR收報8.45元，低0.04元；中電信(00728)ADR收報3.68元，低0.02元。

ADR港股比例指數報27294，較上周五恒指收市低58點或0.21%。恒指上周五收報27352點，升265點或1%，創8月1日以來收市新高。日股今早假期休市。

焦點板塊

石油股：全球最大石油企業沙地阿美(Saudi Aramco)兩處重要石油設施受到無人機攻擊後起火，導致兩處石油設施生產中斷，初步預計受影響的石油供應達到每日570萬桶，約佔沙地石油日產量的50%，相當於全球供應量的5%。有分析指，國際市場石油價格每桶或將暴漲5至10美元。留意石油關股今日表現。

焦點股份

港交所：就擬併購倫交所遭到後者拒絕正面洽談，港交所表示感到失望，認為與倫交所建議合併是互利共贏的重大戰略機遇，可以打造一個全球性金融市場基礎設施。

華潤置地(01109)：首8個月總合同銷售額1533.9億元(人民幣‧下同)，按年增長13.9%；單計8月，總合同銷售額按年增加15.2%。

第一視頻(0082)：開展線下體育彩票零售業務，涉及與廣東7-Eleven、北京好鄰居、山東家家悅、重慶優客家，及遍布內地的便利蜂等大型便利店連鎖企業合作。集團的體育彩票終端機，將安裝於中國逾5000個地點的智能特許經營店。