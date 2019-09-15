即巿股評 港股直擊

歐洲央行一如預期加入「放水」行列，周四(12日)宣布減息，是2016年以來首次，調低指標性的存款利率10個基點，降至負0.5厘；同時宣布11月重啟量化寬鬆政策，每月規模200億歐羅。

踏入2019年，澳洲、南韓、土耳其、泰國、印度、菲律賓、紐西蘭等國家相繼下調利率，美國聯儲局也於7月底「預防性」減息，9月則有內地降準，同樣重量級的歐央行行長德拉吉明言，等不及接任的拉加德履新就要「放水」，寬鬆貨幣政策熱潮席捲全球。周二(17日)開始又輪到聯儲局一連兩天議息，利率期貨顯示，屆時有近九成機會再減0.25厘。聯儲局前主席耶倫亦表支持，認為美國經濟雖仍然健康，惟下行風險增加，應該及早行動。

各國央行爭相減息，一方面是「怕蝕底」，以免在全球寬鬆大潮下本國貨幣強過其他國家，影響貿易競爭力；另一方面，冀透過擴張性貨幣政策以防經濟陷入衰退。

然而，環球經濟還沒有進入衰退期，根據國際貨幣基金組織(IMF)7月份發表的報告，估計2019年與2020年全球經濟增速分別為3.2%和3.5%，只是較4月時的預測值下調0.1個百分點。此外，反映國際貿易狀況的波羅的海乾散貨指數(Baltic Dry Index)今年2月中見底後持續攀升，周四報2331點，為2013年12月以來最高。

至於計算公布數據與市場預測差距的「花旗美國經濟驚喜指數」，從4月份的近兩年低位反彈， 9月初再次回歸「正途」，代表美國經濟沒有想像般惡劣。

換句話說，經濟增長放緩早在意料之內(或已某程度上消化有關負面因素)，投資者開始意識資產配置毋須過分迴避風險，畢竟央媽放水救市短線利好股市，問題只是應押注在哪些股份上。

從近期走勢而言，過去往往跑贏大市的增長股並不是本輪升浪「領頭羊」。附【圖】所見，標普500指數今次再度重越3000點關，挑戰紀錄新高之際，標普500純價值指數(S&P 500 Pure Value Index)與標普500純增長指數(S&P 500 Pure Growth Index)比率在8月下旬觸底反彈，且強勢更勝標指，意味着投資者「面對現實」，於經濟放緩的大前提下，不奢求追逐高增長，而是轉投多年來遭摒棄、估值相對低殘的價值股懷抱，促使後者表現較優。

十年河東，十年河西。以科技股為首的增長股發展遇上樽頸。各國「放水」令市場游資規模逐步擴大，儘管投資者不應完全忽視增長股，惟吸納基礎較穩固，且一直被低估的價值股，也是理想策略。因此，價值股有望繼續領漲，甚至成為帶動標指破頂的主力軍；道指以價值股為主，亦有機會跑贏標指。

信報投資研究部

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