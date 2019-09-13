港股直擊 即巿股評

隔晚美股高收，三大指數逼近歷史高位，特朗普表示可考慮與中國達臨時貿易協定，港股中秋節發力，收近一個半月高。

恒指高開66點，開市後曾倒跌13點，見27074點全日低，之後拗腰，半日收市前最多升111點，見27198點半日高。恒指中午報27186點，升98點或0.4%，午後突破上午高位，曾飆278點，見27366點，一度逼近250天線(約27374點)。恒指收報27352點，升265點或1%，創8月1日以來收市新高。大市今日上升股份比例達七成；下跌股份比例為三成。

恒指全周升661點或2.5%；連升兩周累飆1627點或6.3%。

國企指數報10687點，升95點或0.9%。國指兩周累飆604點或6%。

全日大市成交額只有576.79億元，創7月5日以來新低。

即月期指收市升232點或0.86%，報27309，低水44點。

美國道指期貨最新升64點，報27262。內地股市今日假期休市。

藍籌金融股領漲，友邦(01299)升1.9%；工行(01398)升1.3%；建行(00939)升1.1%；港交所(00388)回升1.4%；滙控(00005)升0.7%。相反，藍籌股只有信置(00083)無得升，收市跌0.8%。

焦點板塊

汽車股：貴陽市取消汽車限購，推高汽車股，吉利(00175)升4.7%，全周累彈10.7%為藍籌升幅王；長汽(02333)升4.3%；東風(00489)升5.4%；廣汽(02238)除息，股價飆5.3%；華晨(01114)升4.1%；比亞迪(01211)彈升3.9%。4S零售商方面，正通(01728)升6.1%；中升(00881)創52周新高，股價升4.8%。

內房股：今日另一升幅領前板塊，二線股表現較突出，龍光(03380)升4.8%；旭輝(00884)升半成；新城發展(01030)升4.3%；美的置業(03990)升4.1%；時代中國(01233)升4.1%；世房(00813)升3.7%；佳兆業(01638)升3.5%。另外，融創(01918)升3.1%；恒大(03333)升2.3%；中海外(00688)升2.5%；碧桂園(02007)升2.3%。

外貿股：中美貿易關係緩和，出口或美國業務佔比較重股份造好，創科(00669)升1.6%；萬洲(00288)升3%；申洲(02313)升3.1%；利豐(00494)升5.9%；敏華(01999)升2.5%；敏實(00425)升1.3%。

科技股：主要手機品牌接連發布旗艦新機，加上貿易氣氛改善，手機設備股普遍造好，舜宇(02382)升2.6%；瑞聲(02018)升0.7%；通達(00698)升3.3%；酷派(02369)飆9.5%。個別新經濟股跑出，眾安在綫(06060)首8個月原保險保費收入總額按年上升19%，股價漲4.5%；閱文(00772)升2.1%；貓眼(01896)獲花旗首次叫買，股價升4.2%；豆盟(01917)升2.6%。

本地消費餐飲股：多隻細股續見炒作，半新股太興集團(06811)升13.4%；煌府母公司首灃控股(01703)升16.4%，兩股連彈四日。另外，港視(01137)彈5.3%；大家樂(00341)、大快活(00052)和敘福樓(01978)升逾1%。

焦點股份

中滙集團(00382)：早前發盈喜，股價創新高，收市升6.9%。

科通芯城(00400)：今日落鑊狂飆35.3%。公司本月以來頻頻回購股份，截至9月11日合共回購約1115萬股。

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