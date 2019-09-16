即巿股評 港股直擊

市況轉佳，低估值股份被重新注視，部分更突破阻力區，其中信義玻璃(00868)可多加留意。該股主要在內地從事生產及銷售浮法玻璃、汽車玻璃、建築玻璃等產品。集團在深圳、東莞、蕪湖及天津等城市設有工業園，另於馬來西亞設有生產線，有助應對中美貿易戰帶來的影響。

截至6月底止，上半年純利按年上升5.8%至21.2億港元，但包含出售聯營股權及攤薄於聯營權益所帶來的其他盈利6.16億港元；營業額則跌3.8%至74.5億港元，毛利率減少1.6個百分點至36.1%。

業績欠佳，主因期內收入佔比最大的浮法玻璃毛利率下跌所影響。不過，浮法玻璃價格在5月後見底回升，為行業發展帶來支持，亦有助信義下半年業績回穩。

分部收入方面，浮法玻璃銷售收入下跌14.7%至35.28億港元，汽車玻璃銷售上升4.2%至21.16億港元，建築玻璃銷售上升15%至17.17億港元。信義玻璃現時設有8間工廠，7間位於中國、1間位於馬來西亞，後者主要供應東南亞地區。

受惠於馬來西亞廠房的建成，上半年其他地區的收入增長23.9%。現時信義玻璃已投放全部產能，正積極尋求興建新的海外廠房。集團表示，或於東盟及鄰近歐洲的地區選址，期望可於年內找到合適地點，以拓展汽車玻璃業務發展。

現水平具吸納價值

雖然美國對部分中國進口貨品加徵關稅，但由於北美客戶可替代的玻璃供應商不多，因此信義玻璃可將關稅成本轉嫁。集團表示，上半年北美業務收入仍有上升，而今年5至7月訂單則與去年同期相若。

信義玻璃目前正在擴建多條生產線，預計今年第四季至明年陸續投產，有望推動未來數年的收入增長。另外，信義多名管理層及主要股東近月不斷增持，反映管理層對現有業務的信心。該股現價預測市盈率8.35倍，股息率6.05厘，均具吸納價值。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期信義玻璃2019、2020及2021年每股盈利為1.016、1.060及1.203港元，給予12個月目標價9.50港元，相當於今年預測市盈率9.7倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理