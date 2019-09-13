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今日 15:20 港股直擊 即巿股評

恒指突抽升逾200點 續創近個半月高

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港股午後升幅突破200點，暫時最多升212點，見27300點，再創8月1日以來新高。截至下午約3時17分，恒指報27292點，升205點或0.8%，大市成交額435.38億元。

國企指數報10686點，升94點或0.9%。

藍籌金融股領漲，友邦(01299)升1.4%；工行(01398)升1.1%；建行(00939)升1%。

港交所(00388)回升1.1%；滙控(00005)升0.3%。

騰訊(00700)續弱，最新跌0.1%。

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