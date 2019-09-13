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【異動股】本地餐飲股續見炒作 太興首灃暫連彈四日

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多隻本地餐飲細股續見炒作，半新股太興集團(06811)曾升11.7%，見2元，彈至8月初以來新高，現升10.1%，暫錄4連升。

煌府母公司首灃控股(01703)周二(10日)見0.189元創新低後持續反彈，曾飆23%，見0.375元，現升13.1%，暫時連彈四日。

太平洋酒吧(08432)乾升16.2%；翠華(1314)乾升4%。

大家樂(00341)、大快活(00052)和敘福樓(01978)升逾1%。

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