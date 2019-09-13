即巿股評 港股直擊

中秋佳節，港股都算係咁，至少上半場都算唔錯，都係多得美股隔晚做好，中美貿易關係繼續緩和，更有消息指侵侵考慮跟中國達成臨時貿易協定，雖然家陣仍然十劃未有一撇，但呢個消息足以令美股繼續做好，道指更連升七個交易日。至於香港呢，雖然中秋節一向都係全日市，但今日係星期五，本來都有周末效應，預咗今日港股都會較為靜局。

恒指高開66點後，開市一度跌13點，見過27074點半日低位，其後拗腰向上，半日最多升111點，見過半日高位27198點。恒指半日報收27186點，升98點；國指半日升54點，報收10647點。重磅紅籌股普遍向上，尤其係受貿易戰受累股，今日特別醒升，萬洲(00288)跟申洲(02313)分別升1.4%及2.2%。不過油價有啲腳軟，中海油(00883)跌1%，話咗喺經濟前景麻麻地嘅情況下，油價都係有波幅，冇升幅。至於連續多日進行公司回購嘅騰訊(00700)半日下跌0.2%，似乎350-355元呢個阻力魔咒仍未解得開。

汽車股失驚無神又落鑊，主要係貴陽市取消限購，推高汽車股，唔知大家有冇去過貴州嘅貴陽市，講真阿Man去過，我真係去過。貴州喺全國嚟講唔算乜嘢發達地方，貴陽市亦如此，唔見得貴陽市取消限購令，對汽車股實質有幾大得着。不過缸邊友炒作就總係要搵藉口，汽車股今日普遍上升，而升幅更閒閒地超過2%。而4S零售商升幅更厲害，中升(00881)更創52周新高。只不過阿Man都係嗰句，中美貿易關係緩和，若然雙方就內地全面開放汽車市場達成協議，內地汽車製造業所受衝擊更難以估計，所以呢啲短炒，阿Man寧願食少多教訓。

地產股今日亦見腳軟，政府今天將就一手住宅物業空置稅條例草案刊憲，建議日後法例通過後，運輸及房屋局局長有權以「先訂立後審議」的方式調整空置稅徵收水平等，陀地地產股幾乎全部逆市下跌。

其實莫講話今日大部份公司都因為中秋節提早放工，對住魚缸嘅缸邊友，大部份都自己提早收市，睇番半日成交額得277億，真係少得可憐，個個無心戀戰。恒指升穿26800點再企穩二萬七水平，下周港股傾向繼續回補8月2日下跌裂口，以及收復250日線(27373點)及100日線(27595點)，做淡未係時候，建議淡友忍忍手。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)