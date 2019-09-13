香港財經 港股直擊

今年6月擱置香港上市的亞太區最大物流地產平台ESR再向港交所遞交主板上市申請。

ESR今年6月宣布，鑑於當時的市況，決定押後在港交所上市的計劃。該公司原以每股16.2元至17.4元招股，集資額介乎90.83億至97.56億元。

據ESR提交最新招股文件顯示，截至今年6月底止，ESR上半年股東應佔利潤7595萬美元，按年升22.91%；收益1.56億美元，按年升66.2%。

德銀和中信里昂為上市聯席保薦人。

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