港股直擊 即巿股評

隔晚美股高收，三大指數逼近歷史高位，特朗普表示可考慮與中國達臨時貿易協定，港股今早反覆靠穩。

恒指高開66點，開市後曾倒跌13點，見27074點半日低，之後拗腰，半日收市前最多升111點，見27198點半日高。恒指中午報27186點，升98點或0.4%，大市成交額277.02億元。

國企指數報10647點，升54點或0.5%。

藍籌股方面，友邦(01299)升0.8%；滙控(00005)升0.1%。中美貿易關係緩和，創科(00669)升1%；萬洲(00288)升1.4%；申洲(02313)升2.2%；舜宇(02382)升2.1%。相反，中海油(00883)跌1%；騰訊(00700)跌0.2%。

焦點板塊

汽車股：貴陽市取消汽車限購，推高汽車股，吉利(00175)升2.8%；長汽(02333)升3.8%；東風(00489)升3.7%；廣汽(02238)除息，半日升2.9%；華晨(01114)升3.3%。4S零售商方面，正通(01728)升4.6%；中升(00881)創52周新高，半日升3.4%；美東汽車(01268)升6.6%。

本地地產股：政府今天將就一手住宅物業空置稅條例草案刊憲，建議日後法例通過後，運輸及房屋局局長有權以「先訂立後審議」的方式調整空置稅徵收水平等。本地地產股偏軟，信置(00083)跌1.8%；新世界(00017)跌0.4%；新地(00016)業績遜預期，半日跌0.8%；嘉里(00683)跌0.4%；會德豐(00020)跌0.3%；九置(01997)跌0.8%；太古地產(01972)跌0.8%。

焦點股份

眾安在綫(06060)：股價半日飆6.2%。集團首8個月原保險保費收入總額約86.21億元人民幣，按年上升19%。

中滙集團(00382)：早前發盈喜，股價今早創新高，半日升7.2%。

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