即巿股評 港股直擊

依家9點57分，啱啱返到公司再斟好杯水，見恒指由今朝開市報27154點，升67點，至依家都只係升多咗少少，做緊27181點，做緊94點。

日線圖上恒指暫呈「十字星」，而仍然都係企喺50天線(26966點)之上，兼貼價保歷加通道頂(27319點)，作勢慢慢上行中，真係好似登山纜車咁款。而同步見SlowSTC(14,3)%K線同%D線都高見「9」字頭水平，14RSI都已經登「6」；無他嘅，都只係見個市由8月15日低位24899點上升依家都有超過2000點，而9月又過咗一半，大家都估喺「10‧1」國慶前夕中港兩地股市都會被維穩的情況下登山，所以大家都望住8月2日個下跌裂口(27043至27495點)嘅頂做trade。

睇埋恒指牛熊證街貨圖先，下方牛證最大變化就係個重貨區蓬一聲搬咗上26500至26599點，呢度有相當於891張期指，屬第二層貼價牛證；至第一層26600至26699點就有相當於468張期指，呢個位同現價(10點8分報27170點計)，都有成400至500點差距。

至於上方熊證最貼價就係27200坙27299點，呢度就只得126張期指，張數咁少就好明顯大家都用所謂最貼價嘅牛證(其實都仲同現價好遠)，以投石機嘅方式去打熊證；一係就將軍線拉後啲，去到27600至27699點呢度，因為呢一層變咗熊證重貨區，有相當於1032張期指。

「27600點樓上先見過千期指街貨？但呢幾日個市真係好吽喎...吽到都唔知佢係開市定收咗市咁，打到咁高得唔得架？裂口都補到有凸啦喎」Well，大家都知道股市同世事一樣都係無絕對，只有相對，如果你睇埋恒指波幅指數(VHSI)就知。

VHSI由近期高位(8月26日)26.41水平下行至依家17.94水平，當然比之前嘅14.X嗰啲位低處未算低啦，而目前嘅走勢亦沿住保歷加通道底下行(好笑，恒指就登山纜，佢就落山纜)不過SlowSTC(14,3)%K線同%D線均落到得返個位數水平，若然出現鐘擺的話，咁VHSI都有機會彈起，即代表大市有機會出現一個比較大嘅波幅；再如果到時個市仍然以上升為主要方向嘅話，咁會唔會一下子抽咗上去啪死嗰過千張期指？

依家10點19分，恒指升幅收窄至27115點，升緊28點，5分鐘圖見恒指SlowSTC(14,3)下行中，恒指牛(55554)，收回價26690點，市場上最貼價兼有約46.06倍最高槓桿，day trade可取。

The last but not the least，今日【輪證下半Part】會暫停一日。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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