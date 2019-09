即巿股評 港股直擊

依家9點57分,啱啱返到公司再斟好杯水,見恒指由今朝開市報27154點,升67點,至依家都只係升多咗少少,做緊27181點,做緊94點。

日線圖上恒指暫呈「十字星」,而仍然都係企喺50天線(26966點)之上,兼貼價保歷加通道頂(27319點),作勢慢慢上行中,真係好似登山纜車咁款。而同步見SlowSTC(14,3)%K線同%D線都高見「9」字頭水平,14RSI都已經登「6」;無他嘅,都只係見個市由8月15日低位24899點上升依家都有超過2000點,而9月又過咗一半,大家都估喺「10‧1」國慶前夕中港兩地股市都會被維穩的情況下登山,所以大家都望住8月2日個下跌裂口(27043至27495點)嘅頂做trade。

睇埋恒指牛熊證街貨圖先,下方牛證最大變化就係個重貨區蓬一聲搬咗上26500至26599點,呢度有相當於891張期指,屬第二層貼價牛證;至第一層26600至26699點就有相當於468張期指,呢個位同現價(10點8分報27170點計),都有成400至500點差距。

至於上方熊證最貼價就係27200坙27299點,呢度就只得126張期指,張數咁少就好明顯大家都用所謂最貼價嘅牛證(其實都仲同現價好遠),以投石機嘅方式去打熊證;一係就將軍線拉後啲,去到27600至27699點呢度,因為呢一層變咗熊證重貨區,有相當於1032張期指。

「27600點樓上先見過千期指街貨?但呢幾日個市真係好吽喎...吽到都唔知佢係開市定收咗市咁,打到咁高得唔得架?裂口都補到有凸啦喎」Well,大家都知道股市同世事一樣都係無絕對,只有相對,如果你睇埋恒指波幅指數(VHSI)就知。

VHSI由近期高位(8月26日)26.41水平下行至依家17.94水平,當然比之前嘅14.X嗰啲位低處未算低啦,而目前嘅走勢亦沿住保歷加通道底下行(好笑,恒指就登山纜,佢就落山纜)不過SlowSTC(14,3)%K線同%D線均落到得返個位數水平,若然出現鐘擺的話,咁VHSI都有機會彈起,即代表大市有機會出現一個比較大嘅波幅;再如果到時個市仍然以上升為主要方向嘅話,咁會唔會一下子抽咗上去啪死嗰過千張期指?

依家10點19分,恒指升幅收窄至27115點,升緊28點,5分鐘圖見恒指SlowSTC(14,3)下行中,恒指牛(55554),收回價26690點,市場上最貼價兼有約46.06倍最高槓桿,day trade可取。

The last but not the least,今日【輪證下半Part】會暫停一日。

作者阿珊,任財經/投資版傳媒人十幾年,《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證,唔貪心,志在搵餐下午茶。

電郵:[email protected]

