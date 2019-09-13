即巿股評 港股直擊

大市正如筆者早前所言，正當坊間不斷重複終極死亡交叉論之際，港股出奇不意地升穿27000點，再一次將眾地莫企(stay away from Consensus)理論發揮得淋漓盡致。港股升至現時水平，坊間開始準備展開另一次合奏，內容大致是「出現終極死亡交叉後，港股一般不會即時死亡，而是先彈再跌，現時港股已接近回補8月2日下跌裂口，相信回補該裂口後將重新展開跌浪」。

OkayOkay，繼續兜繼續兜。從宏觀情況來看，美國及中國先後在本周就貿易戰分別延遲開火日期，市場解讀為釋出善意；另一方面，香港政局於過去一周似有緩和跡象，抗爭人士改以歌聲及人鏈表達訴求，而警察亦暫無藉口扑人個頭，市場解讀為中央需要在「10.1」國慶前夕粉飾太平，因此不希望香港人在國慶前後於警棍、催淚彈與布袋彈中渡過，真是我佛慈悲也。

新經濟股有待東風

港股暫時未見大跌理據，相反個股輪流炒情況相當明顯，包括筆者早前推介過的長和(00001)、兗煤(01171)及華能新能源(00958)已先後抽升。除此之外，上周推介的易鑫(02858)亦已從上周四1.62元緩緩攀升至本周四1.71元，雖然升幅未算顯著，成交亦未見增加，但這類新經濟股正有集體扭虧為盈的趨勢，表表者有眾安在綫(06060)、貓眼娛樂(01896)及本周四異動的萬咖壹聯(01762)。

以技術圖表來看，眾安在綫、易鑫與萬咖壹聯走勢相類似，同樣都是洗盡鉛華後營造大圓底格局，動能而言以眾安在綫最強。投資者應留意，這類新經濟股集體扭虧的情況，目前尚未被媒體及分析員廣泛注視，一旦這類股份獲估值重估的機會，回升勢頭將來得相當急勁，投資者不應忽視。上述扭虧為盈的新經濟股固然有其賣點，未借到東風之前需要耐性坐貨，未必適合炒作搵食。

要揀選可供搵食的股份，應繼續從藍籌股或實力二選股入手。長和早前從63.4元抽升至73.3元，而滙控(00005)亦從55.3元回升至60.95元，兩者分別從谷底反彈15.6%及10.2%。長和與滙控被視為較受英國無序脫歐拖累的股份，今回應輪到太古A(00019)接捧追落後。太古近期低位見於8月13日73.55元，以本周四高位79.95元計，反彈幅度僅8.7%，明顯較為落後。

太古業務主要包括地產、航空、飲料、海洋服務及貿易與實業。地產資產分布香港、北京、上海、廣州、成都、邁阿密，另於新加坡持有未落成住宅發展項目，以及在美國佛羅里達州羅德岱堡擁有土儲。截至今年6月底止，太古純利按年下跌41.2%至79.39億元，每股盈利5.29元；期內收益增長1.4%至428.7億元。

靜候20天線買入

雖然太古在香港的零售銷售額表現疲弱，但寫字樓表現仍然強勁，而北京三里屯太古里、太古滙、成都遠洋太古里及頤堤港之零售額銷售額亦錄得強勁增長。另一方面，太古旗下的國泰(00293)亦已扭虧為盈，反映集團多項業務正持續復甦。

太古昨日收報78.45元，以年化計，現價相對今年預測市盈率(P/E)約7.4倍，預測息率約4.61厘，較每股資產淨值(NAV)折讓約57%，估值低企。技術上，太古自今年4月高位101.45元跌至8月13日73.55元，調整幅度已達27%，而太古短線分別於8月13日、26日及9月3日於73.55元、73.65元及73.85元打下三底，此防線相當強勁，投資者可於20天線買入，上望85元，潛在升幅逾一成，相當和味。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產