即巿股評 港股直擊

今日分析股份是九龍建業(00034)，集團於今年9月2日傍晚發布2019年中期業績顯示，截至今年6月底的股東應佔溢利約18.51億港元，較2018年同期約10.59億元，增長74.68%，是連績三年錄得盈利增長，而實際金額是最近五年 (2015至2019)同期之中最大，反映去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團未有構成很大負面影響。至於資產淨值約269.09億元，而截至今年8月底已發行股數約11.77億股，計出每股淨值為22.8694港元，相對今年9月11日收報9.39元，市賬率為0.41倍，低於1.00倍反映現價偏低。

市賬率及市盈率分析

參考過去五年之每年最高市賬率介乎0.40至0.52倍，平均值為0.45倍，高於現時的0.41倍，進一步確認現價偏低。平均值相對每股淨值為22.8694元，得出每股合理值為10.38元，較9.39元之潛在升幅為10.54%。至於從2018年6月底至2019年6月底之股東應佔溢利約29.84億元，相對現時已發行股數，每股盈利為2.5365元，對比9.39元之市盈率為3.70倍，參考過去五年之每年最低市盈率介乎4.27及9.78倍，平均值為6.69倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為16.96元，較9.39元之潛在升幅為80.62%。再者，集團於2014至2018年每股派息走勢，正在持續增加，於2018年每股股息為0.72元，相對2016年為0.57元，累升26.32%。

現時股息率超過七厘

從2018年6月底至2019年6月底之每股股息為0.74港元，對比現價9.39元，股息率為7.88%。過去五年之每年最低股息率平均值為6.73%，相對上述每股股息，計出每股合理值為11.00元，較9.39元之潛在升幅為17.15%。另可留意現時股息率超過7厘，認為具吸引力，適合作中長線投資。綜合上述三種分析，每股合理值為10.38至16.96元，平均值為12.78元，筆者認為集團的每股合理值不少於此價，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過36%，連同股息率超過7厘，預期一年回報率接近44%。

下半年盈利基本落實

集團主要從事物業發展、物業投資、石油業務及其他業務 (提供財務服務、製冰及提供冷藏服務及財資營運業務)。管理層於2019年中期業績展望下半年，預計集團的收入主要來自集團於香港之全資擁有發展項目鯉魚門海傲灣之銷售可確認入帳，現時已售出逾80%住宅單位並錄得預售總額逾30億港元。集團預期於第三季度末取得滿意紙後，將住宅單位陸續交付予買家。然而，儘管市場有多項不明朗因素，惟集團下半年盈利已基本落實，故在無不可遇見的情況下，預期集團2019年之年度基礎盈利將錄得可觀增長。

現價處於今年低水平

而自今年7月4及8日高見10.96元 (暫為2019下半年高位) 後，便見股價反覆向下，至8月14日最低收報8.98元，高位回落超過18%。以現價9.39元與8.98元比較，相距僅約4%，可見現價進場風險不大，連同上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於8.45元或以下買入；保守者則可於7.50元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為12.50至13.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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