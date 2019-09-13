港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數反覆高收，A股今日中秋節假期休市，港股料續於兩萬七關口上落。

道指反覆升45點或0.17%，報27182點；標普500指數升0.29%；納指上揚0.30%。

美國總統特朗普在白宮向記者表示，他可能考慮與中國達成臨時貿易協定，但期望與中國達成更大規模的貿易協定。美國財長努欽(Steven Mnuchin)則表示，特朗普準備在貿易談判中，保持甚至提高對中國輸美商品的關稅。

路透引述消息人士稱，中美兩國下月重啟高級別貿易談判之前，中國入口商購買最少相當於10艘船數量的美國大豆，為6月底以來最多。報道引述交易商稱，中國購買的大豆數量最少有60萬噸

美國勞工部公布，截至9月7日止當周，上周首次申領失業救濟人數20.4萬人，按周減少1.5萬人，預期為21.5萬人。

歐洲央行議息後推出5項措施刺激經濟，宣布減息0.1厘，重啟QE買債放水，並更改前瞻指引，變相無限期實施寬鬆措施。行長德拉吉稱，歐羅區經濟衰退的可能性較低，但已有所上升。

特朗普在Twitter貼文，指歐央行減息反應很快，試圖讓歐羅貶值的行動成功了，對美國出口造成損傷，聯儲局則沒有動作。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.62元，較本港昨收市高0.37元；港交所(00388)ADR收報236.29元，低1.11元；騰訊(00700)ADR收報347.79元，低1.61元；國壽(02628)ADR收報19.84元，高0.14元；中海油(00883)ADR收報11.79元，低0.11元；中石油(00857)ADR收報4.13元，低0.06元；中石化(00386)ADR收報4.83元，低0.06元；中移動(00941)ADR收報67.01元，低0.34元；聯通(00762)ADR收報8.38元，低0.09元；中電信(00728)ADR收報3.7元，低0.02元。

ADR港股比例指數報27088點，較港昨收市高不足1點。夜市期指收報27147點，較昨日恒指收市高水59點。恒指昨收報27087，跌71點或0.26%，今日料在兩萬七及50天線(約26998點)附近上落。

焦點股份

新鴻基地產(00016)：全年股東應佔溢利449.12億元，按年減少10.09%；撇除投資物業公平值變動影響，全年基礎溢利323.98億元，按年上升6.58%；派發末期息3.7元，連同中期息1.25元，全年派4.95元，按年增6.5%。

新創建(00659)：悉售首都機場(00694)約1.202億股，套現約7.81億元。

越秀交通(01052)：以現金59.99億元人民幣，收購湖北3條高速公路股權。

眾安在綫(06060)：首8個月原保險保費收入總額約86.21億元人民幣，按年上升19%。

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