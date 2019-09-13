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倫交所董事局擬開會商港交所併購提案

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對於港交所(00388)提出的2867億港元收購提議，英國倫敦證券交易所董事局據報將於未來數日開會商討，預料交易成事機會不大。

外電引述消息稱，倫交所股東仍然希望完成收購湯森路透的金融及風險部門Refinitiv，但港交所提出的收購方案，是倫交所首先要放棄有關交易。港交所亦已準備好下一步，與倫交所的股東展開非正式討論。

英國《金融時報》則引述消息指，港交所願意考慮提高併購建議現金部分的比例，改變現時以股份合併為主的計劃，但倫交所有回應前不會改變建議。

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