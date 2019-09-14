即巿股評 港股直擊 國際財經

中國豁免向部分美國貨加徵關稅一年，美國總統特朗普隨即以中國70周年國慶為由，把2500億美元貨品「加稅期」延後至10月15日，似在為兩國人員10月舉行的高級別磋商營造有利氣氛。此外，特朗普再度喝罵聯儲局，要求把利率降至零水平或更低，市場憧憬美國進一步減息，刺激道指連續第六個交易日攀升，周三以全日最高位27137點收市，創7月30日以來新高，收復8月貿戰惡化後的失地。

美股堅挺，蘋果公司也功不可沒，新產品和服務於周二發布後，蘋果股價飆3.18%，市值今年首度突破1萬億美元，帶動標指重越3000點關口收市，再向歷史高位進軍。本欄周一已指出，整體美股內部質素正逐步改善，標指技術走勢良好，仍有破頂可能。

近期愈來愈多跡象顯示，美股開始重拾上升動力。追蹤美國小型公司的羅素2000指數去年領導大市，多次較其他主要指數更早創出紀錄新高；到了2019年卻明顯落後，標指與羅素2000指數比率9月初一度攀至2008年1月迄今最高，反映細價股嚴重跑輸大市。然而，隨着羅素2000指數連續3天上揚，且漲幅都超出標指1%以上，該比率已從高位回調約4個百分點。

羅素2000指數三連升兼跑贏標指逾1%並不常見，今次是過去20年間的第八趟，根據市場研究機構Bespoke統計，之前7次，標指和羅素2000指數跟着皆有理想表現，在其後3個月分別錄得2.88%及1.48%的平均升幅(中位數更達5.85%與4.95%)。

細價股再度旺起來，或多或少代表市場風險胃納正產生變化，環球「風險胃納指數」(RORO Index)由8月低位大幅反彈到一個半月高，代表Risk On回復，不排除經過一輪拋售風險資產後，資金開始重新流入股市(資金流向是否全面逆轉，有待觀察和確認)。

另一方面，從技術角度看，標指200天平均線近一年間於2740點至2814點窄幅波動，目前標指200天線的52周高低位只差距2.7%，屬2016年10月以來最小。附【圖】所見，自2010年迄今，標指200天線橫行整固，往往預示正積聚若干動力，準備展開新一輪升浪。

標指歷史上200天線的52周高低位相差不足3%屈指可數，過去曾發生6次，而其後一年股市平均進賬16%，僅一次「意外」下挫，換言之，上升機率達83%。若把檢測時間拉長至兩年，更是百分百向上，平均漲幅明顯擴大至28.2%，是次美股亦有可能沿此軌跡發展。

最後，當美國國債孳息曲線出現倒掛，即使經濟真的會陷入衰退，惟在噩夢成真前，美股普遍先反覆尋頂(詳見2019年8月16日本欄)，意味美國就算逃不出衰退「魔爪」，美股其實還有一段「終極升浪」，一至兩年內再闖高峰機會不容抹殺，這點與上述分析結論頗為吻合。

信報投資研究部

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