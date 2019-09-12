即巿股評 港股直擊

臨近假期港股未見有新資金入市，今天回調的股份大多是已升了幾天，資金套利追入近日未有上升股份，好聽是追落後，實質仍是這注資金轉來轉去而已，例如今天回調有友邦(01299)、滙控(00005)、中石化(00386)、南方能源(01573)、中海油(00883)同樣已連升數天，今天大市成交縮減加上假期臨近，估計短期大市整固於26900點至27700點之間等消息，留意於27700點有一堆熊證集結，大市隨時衝上後收工，勿心急唔以為大市有突破而追入市撈底。

港交所的痛

港交所(00388)提出合併倫交所市場暫未普遍接受之餘，大行分析員亦紛紛唱淡，而已傳倫交所會傾向拒絕以現有形式出售、惟倫交所暫時亦未正式回應，這單世紀婚禮困難重重，牽涉着其中包含歐美的政治阻力，初步看來成事未必太高且有難度，既然成事不高但奈何股價仍要跌8.6元收報237.4元（-3.5%），除大市要等待消息之餘，短期恒指亦受制於100天及250天線阻力，即大市未能短期再有太大上升空間之下先行沽貨，另一批沽貨者估計若成功收購倫交所，股價會受到攤薄影響，背後亦不滿管理層未顧及到短線投資者利益所致而沽貨。若港交所行政總裁李小加今次有人所不能的功力，最終成功結合其實就對長遠有利，港交所已有滬港通，若考慮到日後倫敦、香港及背後的中國三地股市於不同時區互補，港交所就有機會挑戰紐交所龍頭地位，於戰略與政治上是有利的提議，但最終能否成事未會是那麼快知曉，而今天港交所公布消息後，股價下跌加成交大、未是好事，若成功合拼小心股價仍會有沽壓未除，不需急於撈底，若事情告吹反而就要留意出現反彈回升的機會了。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。