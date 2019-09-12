香港財經 港股直擊

新地(00016)主席兼董事總經理郭炳聯表示，6月開始的反修例社會事件及全球經濟放緩，香港經濟持續疲弱，歐美旅客因旅遊警示而減少來港，加上內地客減少，酒店出租下跌三四成，個別酒店出租率更只有50%，影響幾大，而商場則視乎個别情況，沙田新城市廣場外地遊客量有影響，8月出現的影響較多，9月情況仍要觀察；個別商戶生意仍不錯，例如一田超市。

郭炳聯稱，香港社會問題及煩惱，在於很多暴力事件及內部家庭、朋友之間好多矛盾，亦突出了與內地人的矛盾，「有時連出街都唔敢」，是幾大問題，但有信心政府能盡快止暴制亂。他說，1979年回港扎根後已見過很多混亂，雖然有不確定情況，但以新地現時的財務狀況，以及香港人的獅子山精神，希望這個「家庭」能有傾有講，對家庭破裂感傷心，相信以香港人的智慧及有愛的心態，「做啲嘢唔好後悔」，相信以愛的心態，香港能渡過難關。

對於近日社會再談論政府應否引用《收回土地條例》徵收新界農地建公屋，副董事總經理黃植榮表示，房屋與民生關係密切，但社會問題不止在於土地方面；私樓樓價高企，因供應不滿足需求，新地除了競投官地，也不斷進行農地轉換計劃，已有900萬方呎農地發展1.5萬伙住宅，非常進取，希望政府及其團隊能加快審批程序，做好本份，亦希望公營房屋方面能增加供應渠道，幫助還富於民，提供上游機會。

黃植榮強調，新界地皮規劃地積比率多數很低，希望政府能增加發展空間，並配合基建設施「一齊做」。希望政府在土地共享計劃方面有實質計劃宣布，新地會配合政府增加供應，幫助降低青年人怨氣。

郭炳聯稱，新地絕無囤積農地，望政府加快改劃審批，新地有意增加中下階層房屋供應，但地積比率太低則只能建豪宅。他表明，若政府徵收農地興建公營房屋，新地願意接受，但假若是轉讓予私人發展，必然會反對。

問及7月21日元朗站發生黑社會無差别襲擊市民事件會否影響當區樓價及買家入市意欲，郭炳聯仍「賣花讚花香」，稱元朗非常宜居，好有信心不再發生當日的事件，對發生了這樣的情況好不開心。