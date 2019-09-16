即巿股評 港股直擊

讀者黎先生問:「平安好醫生(01833)係咪走出最壞時期，甚麼價位可買？想博佢年底破頂創新高，謝謝。」

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「平安好醫生營運雖有改善，但估值已不算便宜，需要很強勁的業績才配得上現估值。以現時約45元的股價水平而言，並非合理買入價，但如果該股未來一、兩季業績持續改善，現價尚算可接受。該股技術走勢上雖見改善，惟股價已觸及之前高位，亦即挨近阻力，近期更正在營造小雙頂技術型態，股價未來一旦跌穿44元，跌勢將會轉急。至於平安好醫生能否上破上方阻力區，即50至52元，要視乎下次業績表現。投資者倘認為該股有理由破頂而追入，便應嚴守44元的止蝕價。鑑於這類股份股價『起又快，跌亦快』，投資者操作時轉身要快。」

伍禮賢 光大新鴻基產品開發及零售研究部助理副總裁

「平安好醫生自成立以來，2015至2017年分別錄得虧損3.2億元、7.6億元、10.0億元人民幣，2018年虧損收窄至9.1億元，而今年上半年虧損更由上年同期4.44億元收窄至2.73億元，反映出集團在營業收入高速增長之下，未來盈利可期。此外，集團業務在內地政策層面上亦獲得良好預期。上月底國家醫保局發佈《關於完善“互聯網+”醫療服務價格和醫保支付政策的指導意見》，以法規形式對互聯網醫療給予肯定和支援，將對平安好醫生的未來發展提供較大動力。股價走勢上，平安好醫生上市以來形成兩個較為重要阻力位，一為52-53元區間，二為57-59元區間。我們長線對持積極觀點，短線則可以44元作為買入點，若升穿上述阻力可繼續持有。」

陳鎮強 信報分析員

「新經濟公司的股市題材只有一個：實現商業盈利。平安好醫生仍處快速擴張期，比如其私人醫生網上診療服務目前註冊用戶約50萬名，目標在3至5年達至1000萬個家庭客戶。董事長兼首席執行官王濤上月表示希望在2021年錄得盈利，現時博實現盈利仍言之過早。股價上，8月初28.5元水平起步，本月初高見51.5元，升幅達八成，中期虧損收窄的炒作應七七八八，46.7元起阻力甚大，長線看好吼50天線吸。」

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