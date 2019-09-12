港股直擊 即巿股評

中美兩國齊釋出善意，市場憧憬貿易戰有望降温，人民幣離岸價更一度飆逾三百點子，但港股250天線牛熊線(27373點)阻力大，恒指創近個半月高位後回落，仍守兩萬七及50天線(約26998點)收市。

恒指今早高開124點，報27283，續創8月1日以來新高，但受制牛熊線，之後掉頭下跌，一度挫191點，低見26967點，但兩萬七及50天線樓下又有買盤吸納，之後人民幣進一步走強，大市跌幅收窄，最終恒指僅跌百點內收市。恒指收造27087，跌71點或0.26%；國企指數則升27點或0.26%，收造10592.，大市成交只得767.7億元。

個股升多跌少，下跌比例為46%，上升比例54%。

即月期指收報27076，跌33點，低水12點，成交有14.67萬張。

內地豁免首批16種美國產品的關稅一年後，美國總統特朗普宣布，就2500億美元中國商品關稅稅率由25%調高至30%的日期，從10月1日押後至10月15日。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)升1%；獲高盛續予「買入」的平保(02318)及國壽(02628)，全日分別升1.4%和1.5%；工行(01398)走高0.2%；但友邦(01299)跌1.4%；滙控(00005)回吐0.8%；港交所(00388)向倫敦證券交易所提出收購，惟券商普遍看淡，收挫3.5%，為表現最曳藍籌。

焦點板塊

出口股：受惠中美貿易戰降温，出口股逆市向上，大和升創科(00669)目標價，全日揚4%，為升幅最大藍籌；申洲(02313)也升0.9%；偉易達(00303)漲3.1%；慕容(01575)勁升26.5%；耐世特(01316)升1%；敏實(00425)漲3.5%。

手機股：蘋果上日發布新系列iPhone手機後，市場轉至憧憬下周四在慕尼黑公布的華為新機Mate 30，手機股普遍上揚。舜宇(02382)漲1%；丘鈦(01478)飆5.2%；比亞迪電子(00285)揚3.8%，與丘鈦齊錄八連升；瑞聲(02018)漲2.7%；信利(00732)升3%；通達(00698)升1.7%，連5G股的中興(00763)、京信(02342)及鐵塔(00788)，全日分別升2.2%、2.7%和1.1%。

豬肉股：商務部表示，中方企業已開始就採購美國農產品進行詢價，當中豬肉在詢價範圍內，萬洲(00288)收升3.9%；雨潤食品(01068)漲3.2%；中糧肉食(01610)揚3.5%。

地產股：《收回土地條例》傳聞最終未見身影，同時空置稅明日刊憲，並會在下月立法會復會首讀，地產股大致回落。恒地(00012)跌1.5%；新世界(00017)跌0.2%；新地(00016)走低0.8%，集團收市後公布截至6月底止年度基本溢利多賺6.6%；長實(01113)亦跌0.2%；嘉里(00683)下滑0.8%；港鐵(00066)也跌1.3%；九置(01997)降1.7%；領展(00823)跌1%；太古地產(01972)跌0.9%。

焦點股份

富智康(02038)：鴻海董事長郭台銘宣布退出國民黨，市場預期參選台灣總統大選機會大，富智康曾炒高26%，收市仍勁升14.6%，成交有2.9億元；同屬鴻海系的鴻騰(06088)則跌0.3%。

新奧能源(02688)：大和認為新奧估值吸引，同時基本因素強勁，故將評級由「跑贏大市」升至「買入」，目標價維持101元不變，新奧全日升2.8%，為表現最叻國指成分股。

南方能源(01573)：股價大幅波動，今早一度狂升63.3%，高見4.9元，之後掉頭大跌，收市勁插38%，成交有17.8億元。南方能源為「港股通」新貴，早前曾被沽空機構Emerson Analytics狙擊。

錢唐控股(01466)：昨日插82.4%後，今早顯著回升，全日反彈43.1%，成交金額1.6億元。