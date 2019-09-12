重要通告 港股直擊

華電國際電力(01071)公布，以代價9204.03萬元人民幣，向控股股東中國華電附屬，收購安徽省六安發電部分資產。

收購的資產為六安發電所有的部分構築物、機器設備、車輛及原材料。