本周港股走勢超出預期，主要由弱勢股炒反彈所帶動，強勢股買盤動力一般，李寧(02331)、安踏(02020)、中生製藥(01177)、海底撈(06862)至昨日回落不少。恒指短期在250天線約27370點將有較大阻力，該位亦為50周線(約27400點)附近阻力，留意繼10周線跌穿50天線，20周線稍後亦頗大機會跌穿50周線，中線仍要步步為營，短炒弱勢股要見好即收。
不過，確實有不少弱勢股炒到轉強勢，本周二三有多達131隻股份的長線勢頭能量，由弱勢轉為強勢，情況為近期少見。較大市值股份包括：包括:龍湖(00960)、郵儲銀行(01658)、石藥(01093)、海螺創業(00586)、新濠國際(00200)、華晨(01114)、東風(00489)、綠城服務(02869)、敏華(01999)等，宜多觀察有關股份能否在現水平企穩，當中我較看好重越250天線，估值及盈利抗跌均較同業優勝的東風。
至於今日在公仔箱介紹的之前本欄提及的康臣葯業(01681)，港股通股份，主力做腎病服中成藥，旗下「中華老字號」玉林藥業一直計劃分拆A股上市。近月二三線藥股逐隻炒上，康臣大落後，上半年純利按年增長一成四至2.5億人幣，中期息每股0.1港元已除淨，預測PE只有6.5倍，預測息率逾5厘，最大賣點是公司將回購最多4500萬股公司股份，佔已發行股本5.16%，有助支持股價及提升每股盈利。市場上有5個分析員給予評級，全部建議買入／增持，平均目標價8.32元，較現價近八成潛在升幅，回購消息刺激股價9月6日急升一成，近日回吐成交縮，今日再被激活，中線先上望5.1元。
羅崇博 （杜比）