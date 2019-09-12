即巿股評 港股直擊

中美雙方互拋橄欖枝，中國先豁免部份美國進口商品關稅，美國就延遲加徵3000億美元中國進口商品關稅，雙方喺10月初第13輪談判前釋出善意，貿易戰氣氛繼續緩和。可惜港股唔知係咪噚日升定咗先，今朝高開後，未能完全回補8月2日所遺下嘅巨型裂口，高位見回吐，250日線當然繼續無影，半日走勢較為反覆。

恒指高開124點，見27283點已經係半日高位，雖然亦為8月初以嚟高位，可惜無以為繼更調頭向下，一度再失二萬七關，最多跌191點，見過半日低位26967點。中午恒指報收27118點，跌40點；國指則升30點，半日報收10595點。

重磅股個別發展，騰訊(00700)一度重上350元，但以前都講過350-355元係短期巨大阻力位，邊有話咁易突破，半日報收349.2元，升幅唔夠1%。至於升咗幾日嘅大笨象(00005)則回吐近1%，暫守60元大關。其他重磅股表現麻麻，只有平保(02318)半日仍錄得0.6%升幅。

港交所(00388)較受市場注目，噚日宣布以近2900億元天價收購倫敦交易所(LSE)，如意算盤未知打唔打得響，但股價則應聲而下，半日急挫3.6%，大成交下跌相當濕滯。噚日小加同志喺收市後而電話會議向分析員解釋呢單世紀大刁，竟以羅密歐同茱麗葉嚟形容港交所跟倫交所關係，眾所周知呢對莎翁筆下戀人結局，比悲傷更悲傷，今次港交所提出嘅收購計劃睇嚟都係凍過水。

先睇睇倫交所對港交所收購建議嘅回應係「不請自來的、初步的、高附加條件」方案，純睇字面意思，意味住倫交所對於收購建議唔多likely，其中一項條件係要刹停倫交所早於7月提出向Refinitiv收購，即係人哋本來好地地有段大好姻緣，家下你嚟搶親，倫交所唔滿意好正常。而倫交所亦已放風，無打算放棄呢項收購計劃，如此一來經已無得傾。

唔睇表面呢頭親事雙方條件難以吻合，深一層喺政治層面上，亦唔見得米字旗國會就範，皆因倫交所為倫敦呢個國際金融中心三大支柱之一，肯定當地政府基於國家安全考慮，唔會咁輕易批准呢項交易。即使米字旗國要面對脫歐，亦唔代表歐盟對呢項交易會置之不理，甚或美國海外投資委員會(CFIUS)亦有機會差隻腳埋嚟。

查實早於2000年開始，德意志交易所、納斯達克交易所、瑞典OM Gruppen、抑或洲際交易所等，都曾對LSE起痰，提出過併購計劃，可惜無不鎩羽而歸，唔見得港交所有特異功能可以打破詛咒。小加同志用得羅茱之戀嚟形容今次交易，唔知係咪畀定貼士大家，港交所捱沽亦屬意料中事。

至於之前受累貿易戰嘅出口股，喺中美雙方關係有所緩和之際見反彈，預期喺下月談判前，有關貿戰敏感股，應該可以做番好啲。醫藥股調整咗個幾星期，今日擺脫弱勢見反彈，其實阿Man一直睇好呢個板塊，每次調整就係入市機會，只係要留意唔少醫藥股今年累積一定升幅後，估值已唔算便宜，小注怡情還可以，現水平已過咗可以大注博命嘅時候。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)