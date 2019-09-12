即巿股評 港股直擊 香港財經

美股三大指數持續造好，中美貿易談判屢現曙光，中國國務院關稅稅則委員會辦公室表示，由本月17日起至翌年9月16日，不再為反制美301措施而向首批美國商品加徵關稅；而美國總統特朗普亦同意押後向2500億美元中國貨加徵關稅，由10月1日延後兩星期至10月15日，消息帶動中美股市轉強，道指亦重返27000水平，並錄得連續六個交易日上升。

與此同時，適逢美聯儲將在下周召開會議，美國總統特朗普昨日(11日)再次呼籲美聯儲大幅降息，更在其Twitter表示，聯邦基金基準利率應該降至「零或零以下」。在貿易摩擦降溫下，加上市場憧憬美聯儲減息的氣氛高漲，美股走強乃意料之中，而且美國10年期國債收益率重返四周以來的高位，市場的避險和審慎的情緒比之前沒那麼強烈，反而靜待新的經濟數據及下周美聯儲會議結果出爐，將為後市帶來怎樣的啟示。

談回本港，港股近日可謂「柳暗花明」，多重利好消息刺激大市由谷底開始出現絕地反彈，自踏入9月至昨日(11日)收市點計，恒指已累升1435點，重返失守月餘的27000水平之外，更收復50天線；但有感投資者仍然對港股未完全回復信心，日起日跌的情況相信會持續一段時間，但值得慶幸的是，近日成交開始增大，相信現在大市可能只欠東風，若自身問題解決，大市在第四季有望重現歡顏。

港股近日的走勢多依賴消息作主導，就以昨天為例，早段仍處於窄幅上落的格局，結果突然有消息流傳，指政府將會回應社會運動的其中一項訴求，大市氣氛得以改善，恒指更一度升近500點。另外，近期屢現弱態的地產股及銀行股亦急升，相信是與政府土地政策有關，皆因有消息傳出，港府或將公布引用《收回土地條例》收回農地建公營房屋，令昨日的地產股全線挾高；加上美債息連升多日，帶動資金流入銀行股追落後。

不過，目前市底仍以消息炒作氣氛為主導，短期或有助改善大市氣氛及投資者入市意欲，但基本因素暫未有明顯改善，因此仍抱短線觀望取態，各項因素仍處於確定的狀態，投資者現階段仍不宜大舉撈貨進攻。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。