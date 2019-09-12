港股直擊 即巿股評

中美貿易戰進一步緩和，人民幣離岸價今早一度飆逾三百點子，但港股今早反覆，創近個半月高位後回落。

恒指今早高開124點，報27283，續創8月1日以來新高，之後掉頭下跌，一度轉挫191點，低見26967點，但兩萬七及50天線(約26999點)有支持，隨着人民幣進一步走強，大市跌幅收窄，恒指半日收造27118，跌40點或0.15%；國企指數則升30點或0.3%，午造10595，大市半日成交436.17億元。

內地豁免首批16種美國產品的關稅一年後，美國總統特朗普宣布，就2500億美元中國商品關稅稅率由25%調高至30%的日期，從10月1日押後至10月15日。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)升0.9%；平保(02318)升0.6%；國壽(02628)漲0.8%；工行(01398)走高0.2%；但友邦(01299)跌1.2%；滙控(00005)回吐0.9%；港交所(00388)向倫敦證券交易所提出收購，惟券商普遍看淡，半日挫3.6%，為表現最曳藍籌。

焦點板塊

出口股：受惠中美貿易戰降温，出口股逆市向上，創科(00669)揚4.1%，為升幅最大藍籌；申洲(02313)也升0.6%；偉易達(00303)漲3%；敏華(01999)漲0.7%；慕容(01575)飆35.2%；耐世特(01316)微升0.5%；豬肉股萬洲(00288)也升3.9%。

藥股：擺脫近期弱勢，石藥(01093)及中生製藥(01177)分別升3.5%和3.4%；福森(01652)揚3.1%；三生(01530)飆6.8%；歌禮(01672)漲2.7%；康哲(00867)升2.3%；錦欣生殖(01951)反彈5.7%；康臣(01681)升3.9%。

汽車股：內地8月汽車銷量196萬輛，按年減少6.9%，當中內地新能源車跌幅更大，比亞迪(01211)半日跌2.1%，跑輸一眾國指成分股；吉利(00175)跌0.1%；長汽(02333)走低0.9%；但華晨(01114)升1.1%；北京汽車(01958)漲1.2%；東風(00489)微升0.4%；廣汽(02238)漲0.7%。

焦點股份

富智康(02038)：鴻海董事長郭台銘宣布退出國民黨，市場預期參選台灣總統大選機會大，富智康曾炒高26%，半日仍勁升20.4%，成交有1.5億元；同屬鴻海系的鴻騰(06088)則升3.4%。

南方能源(01573)：股價大幅波動，今早一度狂升63.3%，高見4.9元，之後掉頭大跌，中午勁插30%，成交有14.78億元。南方能源為「港股通」新貴，早前曾被沽空機構Emerson Analytics狙擊。