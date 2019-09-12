港股直擊 即巿股評

摩根士丹利 禹洲地產(01628)

評級：增持

目標價：4.61元(較前收市價3.44元有34%潛在升幅)

摩根士丹利發表報告，認為禹洲地產增長穩定、盈利能力較高，亦擁有優質土地儲備，首次給予「增持」評級，目標4.61元。

該行指，禹洲土地儲備有81%在一、二線城市，估計總可售資源2300億元人民幣，可支撐3.4年的銷售。

大摩又表示，禹洲第二大股東華僑城擁有國資背景和文化旅遊項目開發背景，可在融資和文旅項目開發中為禹洲提供幫助。

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