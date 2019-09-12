即巿股評 港股直擊

噚日朝早揀咗兩隻恒指牛出嚟，分別係(55234)同(55317)，基於個市喺噚日上半場無啦啦彈升逾400點，搞到(55234)同(55317)由貼價都變得唔貼價。

上半場見住咁升法，硬追唔係唔得嘅，但點都想等個靚少少嘅位先落場。拆開恒指5分鐘圖見最似樣可以落到場嘅位就係下晝2點45分至2點55分，呢度時間5分鐘圖上有見過SlowSTC(14,3)落到超賣位，大約落到2X呢啲位到啦，而同步(55234)同(55317)高低位分別做過$0.066/$0.061同埋$0.086/$0.081，平均買入價就係$0.0635同$0.0835。

咩位走？梗係再等恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)由低位上返去超買位啦，其實講緊臨收市前5分鐘，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)真係上到超買呢個位，呢段時間我噚日就係同我老友吳家順吹緊水，喺臨收市前三分鐘佢同我講「喂，再傾，平咗倉先」，收咗線之後其實我都拿拿聲走貨先，一來大家都知我唔多鍾意坐貨過夜，二來其實我都差啲醒唔起，掛住同佢傾喺我呢度開專欄一事。依家諗返...臨收市前三分鐘...唔通同佢個「吳系仨分鐘」有關？我估啫。

今朝未起身已經收到message話特朗普押後啲關稅，再加埋噚日港交所(00388)提出同倫交所合併，作價有22%溢價，今朝恒指高開124點，報27283點，不過依家10點22分見恒指高開低收，倒跌147點，做緊27011點，日線圖上見今日恒指粒陰燭企喺條50天線26997點)之上，換條保歷加通道出嚟睇嘅話，今日叫做第二日踩住條保歷加通道頂(27166點)，而整條保歷加通道形態就仍然向上。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，上方熊證第一層27100至27199點今日一開市就全數被殺清，呢七友就只有116張期指，比噚日少咗387張，同噚日預計呢一層街貨會四散嘅一樣。咁走去邊？牛證同熊證都各有新增期指張數，而上方熊證重貨區退守到27600至27699點，呢度有相當於938張期指，至於下方牛證重貨就係25800至25899點，有相當於644張期指，而呢一層係第八貼價街貨層，「點解退到咁後嘅？」唔係，只係有七層新層街貨層面世啫，最貼價牛證已經拉到上26500至26599點，呢度有相當於592張期指，絕不失禮。

依家10點33分，見恒指仍然企喺27000點樓上，同上方熊證係比較貼價，之但係擔心嘅就係日線圖上SlowSTC(14,3)確係有嚴重超買準備下行嘅跡象，係無咩心水嘅時候，我個Whatsapp係咁彈啲message出嚟，原來工作上嘅朋友、vendor已經陸陸續續收到我寄出去今年嘅中秋禮盒：兔兔燈籠同手工曲奇，又係時候要同佢哋聯誼一番，今朝個市都係...不了...

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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