港股直擊 即巿股評

達力集團(00029)今早落鑊，曾飆92.1%，見14.98元創新高，現升43.6%，成交額1190萬元。

集團公布，佔49%股權、遭內地強制清算的圳華港灣企業，就一幅南山區東角頭、佔地17.2萬平方米的土地與深圳市政府達成換地協議。

圳華獲補償同區一幅位於後海大道以東、蛇口新街以南、中心路以西及望海路以北、佔地11.1萬平方米的土地，並無需支付額外地價。

集團董事會認為土地置換不會對綜合財務報表造成重大影響。

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