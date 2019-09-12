港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數集體收高，在中美新一輪貿易談判前夕，中國免除部分美國商品關稅，顯示中美貿易關係有降溫跡象。另外，美國總統特朗普再度向聯儲局施壓大幅減息，都刺激投資者入市意欲。港股昨日急升逾475點後，今早或回吐整固，料於二萬七關爭持。

道指連升六日，收報27137點，升227點或0.85%。納指結束三連跌，升1.06%報8169點。標普500指數連升第二日，收報3000點，升21點或0.72%，是自7月30日以來首次收在3000點。

有報道指，美國總統特朗普考慮放寬對伊朗的制裁，以確保本月稍後時間與伊朗總統魯哈尼會面。若美國放寬制裁伊朗，或會令全球原油供應增加。此外，油組及美國能源資訊署都下調了石油需求預測，紐約及倫敦期油連續第二日下跌，收市均跌逾2%。

美國總統特朗普繼續炮轟美國聯儲局，再次呼籲聯儲局減息，今次要求將利率減至零，甚至負利率水平，又稱呼聯儲局及主席鮑威爾為「笨蛋們」，指因為他們而錯失一生一次的難得減息機會。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，普遍下跌。港交所(00388)ADR折合港元計收報236.56元，較本港收市低9.44元或3.8%；滙控(00005)ADR折合港元計收報60.51元，較本港收市低0.24元；騰訊(00700)ADR收報345.88元，低0.12元；國壽(02628)ADR收報19.52元，高0.12元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.81元，低0.47元；中石油(00857)ADR收報4.19元，低0.06元；中石化(00386)ADR收報4.83元，低0.08元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報67.17元，低0.13元；聯通(00762)ADR收報8.39元， 低0.07元；中電信(00728)ADR收報3.74元，高0.02元。

ADR港股比例指數報27037，較周三恒指收市低122點或0.45%。恒指昨日以近全日高位收市，報27159，升475點或1.78%，見八月初以來高位，恒指短期阻力參考250天線約27370點水平。

焦點股份

港交所：昨日收市後公布，向倫敦證券交易所提出以296億英鎊的收購方案，但希望倫交所放棄對數據公司路孚特的收購。受收購消息刺激，倫交所股價在倫敦股票市場，最高曾抽升16.4%，惟收市僅升5.9%報7206便士。港交所計劃以每股2045便士加2.495股港交所新股，換取1股倫交所股票，相當於以每股8361便士作價，向倫交所提出收購，建議價格較倫交所股份上日收市價有大約兩成三的溢價。交易完成後，港交所將於倫敦第二上市，而港交所將成為合併後集團大股東，持有五成九股權。不過，《華爾街日報》最新引述英倫銀行官員指，英國政府可能會否決有關交易。留意有關交易存在頗多變數，港交所今早股價或較波動。

國泰航空(00293)：公布8月載客量大跌11.3%，貨運量則下挫14%。國泰表示，現階段年內未來數月，客運的預訂水平大幅下降，會實施短期應變措施。

國壽：首8個月累計原保險保費收入約4432億元人民幣，按年上升5.78%。

華潤電力(00836)：公布首8個月附屬電廠累計售電量按年下降5.3%。