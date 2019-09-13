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港股昨日午市前突然抽升，傳聞政府或在收市後回應示威者餘下四大訴求其中一項，投資者憧憬重演上周三(4日)特首正式撤回修訂《逃犯條例》急飆千點的市況，恒指搶先漲逾400點。至於市場另一焦點，是蘋果公司推出3款新iPhone，預料從事攝像鏡頭模組的手機設備商較受惠。

蘋果公司在美國加州總部Apple Park的喬布斯劇院(Steve Jobs Theater)舉行秋季新產品發布會，iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max一如預期登場，同時披露了Apple TV+訂閱服務、Apple Arcade遊戲平台，以及首次使用鈦金屬新材質的Apple Watch Series 5及第7代iPad。

「果粉」的狂熱已不及往昔，一方面是全球大部分消費者已擁有智能手機，另一方面是iPhone價格比競爭對手貴，但缺乏突破性的新功能。附【圖】所見，iPhone作為對蘋果公司貢獻最大收入的產品，銷售額增長按年遞減，截至今年6月29日止9個月更下跌190億美元，集團內其他產品或服務收入反見穩步上升。

或許希望以吸引的價錢搶回優勢，蘋果公司是次摒棄一貫做法，新iPhone售價沒怎麼上調。iPhone 11基本版賣699美元，較去年iPhone XR推出時的749美元低；而iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max售價，則與去年的iPhone XS及iPhone XS Max相同。

功能上，新iPhone最大亮點似乎是攝像鏡頭數目的硬件質素升級：iPhone 11採用兩個後置相機鏡頭分別屬廣角和超廣角；而iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max則配備廣角、超廣角及長焦距等3個鏡頭。

據了解，今次推出的iPhone僅是進軍5G前過渡機種，蘋果公司擬於明年發布全新設計、兼容5G、3D鏡頭配合擴增實境(AR)應用的手機，故市場偏向看淡3款新iPhone銷情。大摩預計，下半年新機出貨量介乎7000萬至7500萬部，與去年同期相若。另天風國際證券估計，新機出貨量只有6500萬到7000萬部，按年減少5%至10%。

新iPhone銷情如何尚待觀望，惟配備更多攝像鏡頭以至提高影像質素，成為智能手機發展大方向之一，難怪上半年丘鈦科技(01478)攝像頭模組產品銷售量按年大增77.5%，成功扭虧為盈，賺1.81億元；舜宇光學(02382)期內手機鏡頭及手機攝像模組出貨量分別上升37.8%和20.7%，帶動整體盈利增加21.3%；其他手機設備股如瑞聲科技(02018)、通達集團(00698)、比亞迪電子(00285)業績卻普遍呈現倒退。

受惠於手機強化攝錄功能，從事相關模組的股份前景相信會較具保證，參考EJFQ FA+數據分析，丘鈦預測市盈率約18.5倍，舜宇則為26.3倍，分別與平均預測水平相若及高0.7個標準差，即使近期股價累積一定漲幅，估值仍處於相對合理位置，可繼續持有。

信報投資研究部

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