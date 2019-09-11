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今日 20:33 重要通告 港股直擊

新源萬恒1.88億售寧夏發電廠

新源萬恒控股(02326)公布，以代價1.69億元人民幣(約1.88億港元)出售寧夏天元發電全部股權，其主要在中國寧夏回族自治區經營一座發電廠。

該公司稱，由於出售事項，預期錄得未經審核收益39萬元人民幣(約43.3萬港元)。

另外，擬將所得款項約6760萬元人民幣(約7503.6萬港元)用於擴展其現時金屬礦物及相關工業原料業務組合的採購及銷售；約6760萬元人民幣用於與改善金屬礦物買賣業務有關之配套服務之潛在投資；約3380萬元人民幣(約3751.8萬港元)用作一般營運資金。

下載港交所通告原文

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