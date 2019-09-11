重要通告 港股直擊

港交所(00388)已向倫敦證券交易所集團的董事會提議，把港交所及倫交所集團兩間公司合併，涉及價值約為296億英磅(約2869.09億港元)。

外電引述港交所行政總裁李小加表示，考慮這宗倫港世紀聯姻已有很多個月。倫交所對此不作評論。

英國商務大臣利雅華(Andrea Leadsom)指出，英國政府將細察兩交易所合併的事，而當局亦會小心留意有關交易對英國安全的可能影響。

Partners Capital分析稱，這宗交易涉及中國的收購，具政治敏感，很難通過所有相關規例。