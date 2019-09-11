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港交所(00388)行政總裁李小加發表網誌表示，港交所計劃與倫敦證券交易所合併，意義極其深遠，不僅體現港交所20多年來發展歷史上再一次踏上國際收購征途的巨大決心，更是香港國際金融中心不斷深化提升連接東西方橋樑作用的標誌性舉措，同時也可能蘊含着未來國際金融結構大變革的蛛絲馬跡。

他續稱，兩者如能成功結合，將創造一個全球布局、世界領先、覆蓋亞歐美三大時區、同時為美元、歐羅和人民幣等主要貨幣提供國際化的金融交易服務，合計市值有望超過700億美元的交易所集團。兩者合併後會為全球上市公司和投資者提供全資產、全方位、全產品服務。

基於內地與香港已建立的監管互助機制，兩者強強聯手會成為全球東西資本自由流動與市場融合至關重要的投資交易及風險管理金融基礎設施，可向亞洲投資者提供廣泛全面的全球金融服務與產品。

倫敦證交所擁有全球最領先的指數與資料分析能力，以及最廣泛、最高端的銷售管道。港交所正致力於挖掘數據作為新一代資產交易的商業潛力，旨在借助亞洲、尤其是中國高度數位化的經濟結構而形成的海量數據，為全球金融服務業提供新動能、注入新活力。

他指出，這次「倫港世紀聯姻」有助於加深中英經貿金融合作，對於香港而言，將使得香港在全球金融體系中得以重新定位，香港不再僅僅是外資進出中國市場的門戶，也成為新的國際金融格局下舉足輕重的國際金融市場平台，也為香港連接中國與世界提供新的動力、新的空間。

李小加稱，在國際形勢充滿不確定性的情況下，目前也許不是進行巨額跨境交易的最佳時機，而擺在面前的現實是時不我待。