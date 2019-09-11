港股直擊 即巿股評

中國傳將採購更多美國農產品，同時屬鷹派的美國國家安全顧問博爾頓(John Bolton)，突遭特朗普辭任，市場憧憬中美貿談前景有望改善，隔晚美股道指先跌後回升。港股今日飆逾四百點，重上兩萬七及50天線(27033點)。

恒指今早高開106點，報26790，開市後曾僅升21點，見26705點全日低，但銀行及地產股發力，恒指上午曾急升475點，高見27159點，再創逾一個月高，最終挨近高位收市。恒指收造27159，升475點或1.78%；國企指數收造10565，升161點或1.55%，大市成交894.8億元。

個股升多跌少，下跌比例為40%，上升比例60%。

即月期指收報27109，升481點，低水50點，成交有18.97萬張。

內地A股因本周五中秋節假期休市，南向的「港股通」提前今日起暫停交易，下周一恢復。

藍籌股大致造好。建行(00939)升2.8%；工行(01398)漲2.9%；友邦(01299)升0.8%。騰訊(00700)大股東南非Naspers，分拆持有騰訊股權的Prosus在荷蘭掛牌，騰訊收漲1.7%。平保(02318)升1.4%；國壽(02628)漲1.9%。中石化(00386)獲瑞信上調評級及目標價，股價升2.7%。港交所(00388)收市後公布向倫交所發出收購建議，港交所全日微升0.3%。蘋果公司發布新iPhone，手機設備股靠穩，瑞聲(02018)升1.5%。申洲(02313)逆市挫2.3%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

本地銀行股：中美貿易戰緩和，資金從債市流走，美國主要年期債息回升，十年期債息再度高過兩年期，市場憧憬利好銀行淨利息收入，大型銀行股造好。渣打(02888)揚4%；滙控(00005)升3.1%，恒生(00011)揚4.6%；中銀香港(02388)漲3.7%，上述四隻銀行股齊錄四連升，東亞(00023)升1.7%。

地產股：市傳政府計劃以收回農地興建公屋，地產股表現亦標青，長實(01113)升3%；新世界(00017)升2.8%；恒隆地產(00101)揚3.4%；新地(00016)漲3.2%；信置(00083)升3.1%；恒地(00012)升4.3%；會德豐(00020)升2%；嘉里(00683)走高2.8%；九置(01997)漲4.6%，連同恒生齊奪藍籌升幅最大成分股；領展(00823)漲1.5%；港鐵(00066)升3.4%。

醫藥股：持續弱勢，中生製藥(01177)跌1.6%；石藥(01093)跌1.6%；藥明生物(02269)降3.4%；康哲(00867)降4.4%；創日創過上市新高的錦欣生殖(01951)插6.7%；藥明康德(02359)跌3%；春立醫療(01858)插7.1%。

教育股：沽壓亦重。新東方在綫(01797)挫5.4%；中國東方教育(00667)挫4.3%；科培(01890)挫4.3%；中教(00839)跌3.3%；宇華(06169)跌2.4%；楓葉(01317)跌1.9%；新高教(02001)跌1.5%。

焦點股份

富智康(02038)：郭台銘今早與民眾黨主席柯文哲，前往新竹城隍廟參拜，市場預期為郭台銘參選台灣總統大選的先兆，富智康全日抽升7.3%；同系的鴻騰(06088)也漲3.2%。

桐成控股(01611)：將改名「火幣科技」，同時火幣創辦人、去年入主的控股股東李林獲，昨日獲委任執行董事、董事會主席及首席執行官，收市大升40.3%，成交有3086萬元。

鐵江現貨(01029)：受惠內地鐵礦石期貨價格回勇，全日抽升11%，成交有999萬元。