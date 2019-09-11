港股直擊 香港財經 重要通告

國泰航空(00293)公布，8月載客量大跌11.3%，貨運量則下挫14%。國泰表示，現階段年內未來數月，客運的預訂水平大幅下降，會實施短期應變措施。

國泰公布，8月與港龍航空合併結算，載客290.7萬人次，按年下跌11.3%；乘客運載率跌7.2個百分點至79.9%。8月運載的貨物及郵件合共16.13萬公噸，按年跌14%，而運載率60.9%，跌7.5個百分點，貨物及郵件收入噸千米數跌11.6%。

今年首8個月，集團載客量升2.2%，運力則增加6.5%；載貨量減少7.1%，運力上升0.8%，貨物及郵件收入噸千米數下跌7.2%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，8月份對國泰及香港是極具挑戰性的月份，本來是暑假旅遊高峰期，但整體來港旅客量大幅減少近半，嚴重影響公司業務表現；來港載客量按年減少38%，離港客運量跌12%，預期9月份的情況仍持續艱難。

他又指，從區內市場來港的需求嚴重受挫，尤以內地和東北亞為甚。由於旅行需求減弱，過境旅客比例增加及因美元走強而帶來的負面影響，令客運收益率進一步受壓。

林紹波稱，現階段，年內未來數月的預訂水平大幅下降，國泰會實施短期應變措施，包括按需求調整運力。今年冬季(今年10 月底至明年3月底)的運力增長，由原先計劃超過6%的增幅，調整為按年比較略低於去年同期的水平。不過，集團的中期前景仍保持樂觀。

貨運方面，林紹波稱，集團的貨運業務仍面對不少挑戰。月內，各業務區域的貨運量按月下跌，主要反映世界各地在節假期間需求偏軟、區內多次遭受熱帶風暴吹襲，及香港機場服務受阻的情況。地緣政治持續緊張將繼續影響整體市場情緒。縱然如此，踏入傳統貨運高峰期之初的9月，集團的展望仍較正面，預期貨運需求會因專項貨物及填補倉存而逐步改善。