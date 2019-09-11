即巿股評 港股直擊

港股今日明顯跑贏區內股市，有關港府的市場傳言多多，炒鬼博可以複製9月4日大升千點的模式，地產股又係以九置(01997)最勁，不過新地(00016)及新世界(00017)暫時都未升穿9月4日高位。

EJFQ大市指標當中，以「強勢弱勢股指數」最神奇，昨日強指重越弱指，出現利好交叉訊號，今日恒指即升逾四百點！拋物線SAR亦守得雲開，8月19日出現反手造好訊號後，一度賬面捱價過千點，至今連續第十八日，終於暫時倒贏逾800點。

弱勢股炒反彈繼續是主旋律，舊經濟股升，強勢股及新經濟股回落，今日大市升跌比例認真一般，暫時下跌股份比例達四成半。高估值的李寧(02331)跌半成，小心要試50天線；海底撈(06862)及頤海(01579)亦逆市跌。

兩隻「港股通」新貴，錦欣生殖(01951)及方達控股(01521)都是有增長題材的健康護理半新股，已開始有外資券商納入研究範圍，中長線值得留意，股價過去三日累積頗大升幅，同創上市新高，難得今日明顯回落整固，可於10天線附近收集博反彈，中長線破頂機會不細。

之前在公仔箱推介的信德(00242)，今日升至3元水平；華南城(01668)很窄幅，現報1.05元，仍較推介時有得升，4日後除息，不反對先微利沽出，始終暫時資金不太炒內房股。

過百隻股份昨日由紅轉綠成為強勢股，情況少見，較喜歡重上250天線的東風(00489)，回吐可收集，中期業績在行業中算最硬淨，市盈率低，折讓大，息率高，過去價殘時曾獲母公司增持。

羅崇博 (杜比)