即巿股評 港股直擊

港股近日表現確係有啲失常，持續一斷時間都跑輸畀A股，反而一個本應係利好A股嘅消息，A股無福消受，反而港股今日就無啦啦突圍，真係估佢唔倒。恒指今早高開106點，升幅曾收窄至只有21點，見過6705點半日低位，其後橫行至11點左右突圍，最多曾升445點，見27128點半日高位，卒之完全回補8月5日所遺下嘅巨型下跌裂口，並成功收復50日線(27030點)。中午恒指報收27044點，升361點；國指升131點，半日報收10535點。

每當大市升勢或跌勢較明顯時，唔少缸邊友總會搵一個理由解釋大市升跌，阿Man就一向認為唔需要刻意搵個理由，所謂嘅利好或利淡消息，本已存在，只係個市升咗或跌咗，就夾硬拎出嚟解釋。好似中美關係露曙光咁，其實都講咗好幾日，不過隔晚侵侵突然炒咗鷹派國家安全顧問，就話係好消息，大佬呀，呢個消息係都先刺激美股狂升啦，既然美股對此消息反應不大，又點解會刺激港股突破呢。

傳政府再作出讓步

不過硬係要搵好消息，有單嘢可能大家無乜關注，就係有政黨登報要求政府引用《收回土地條例》，立即興建大量公屋改善住屋問題，更有傳聞指今日收市後，政府再有消息公布，可能再作出讓步，以盡快緩和，甚至終止目前嘅社會運動。好老實阿Man都係得個聽字，呢場社會運動起因係逃犯條例修訂，令香港人擔心中港兩地司法防火牆被毁，繼而係香港嘅民主自由被逐步剝奪，但最近兩個月已開始由修例焦點，轉移到警隊濫暴問題，要終止或暫停目前嘅狀況，似乎打呢張居住問題嘅牌唔似會救到火。雖則民生問題係今次社會運動嘅遠因，但觸發點係近日一連串嘅暴力事件，近因唔解決去處理個遠因，似乎講唔過去。

不過陀地地產股之前又確係嚴重超賣，家下反彈亦顯得合情合理，今日半場陀地地產股都錄得不俗升幅，閒閒起升超過1%，升幅超過3%亦唔少，急跌後反彈好正常，唔需要將件事諗得太複雜。

反而之前跑贏嘅醫藥股見回吐，好明顯係有資金換馬，沽出已累積一定升幅嘅醫藥股，換入估值開始較為低殘嘅地產股同銀行股。預期大市升破27000點能企穩的話，或有機會繼續向上回補8月2日所遺下嘅另一個巨型下跌裂口，即26950至27565點，同時有望挑戰250日線(27373點)。當然能回補呢個裂口係好事，只係27000點樓上已積存唔少蟹貨，喺過去呢個幾月有否全部消化仍存疑問，阿Man都係嗰句，暫時唔會過份樂觀，只視作跌市反彈處理，大市一日唔重返二萬八點之上，未能完全擺脫弱勢，若然閣下手上持倉較重的話，建議都係趁反彈再減減磅。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)