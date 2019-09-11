即巿股評 港股直擊

上個月5日本欄以<內憂外患交煎的8月>為題指出，困擾着港股的「內憂」是反《逃犯條例》修訂示威活動演變成警民暴力衝突事件持續發生；外患是中美剛完成在上海舉行的第12輪高級別貿易磋商的第二天（8月1日），美國總統特朗普突然在Twtter宣布，在雙方繼續保持密切溝通、準備在9月進行新一輪高級別貿易磋商的背景下，由9月1日開始，向餘下3000億美元中國進口貨品加徵10%的小幅度關稅。

踏入9月第一個星期，內憂外患都忽然相繼出現轉機，前者為特首林鄭上周三宣布正式撤回修例，後者則是中國商務部和美國貿易代表辦公室（USTR）均於上周四表示，同意在10月初舉行第13輪中美高級別貿易磋商。

雖然反修例民眾批評特首未有在撤回修例以外的其他四大訴求作出讓步，而中美第13輪貿易談判是否順利舉行，仍須視乎雙方副手級官員在本月中旬開展的磋商工作能否取得實質性進展。不過，股市顯然相當滿意「收貨」，恒指在三個交易日（9月4至6日）的累積升幅達1163點或4.55%，僅9月4日，就創了3.9%的去年11月2日以來的最大單日升幅。

恒指近月來受中美貿易戰及本港政治局勢消息變化的帶動，跌又跌過、彈亦彈過，現已由政治消息市返回技術市。講到技術分析，最需要注意的是，恒指10天線本周一較明顯升穿20天線，指數短線見底已露眉目（本欄多次提到，恒指10天線升穿/跌穿20天線，是指數短線見底/見頂的可靠訊號），尤其是該兩條平均線都雙雙已轉向上屈，大大降低了見底訊號誤鳴的機會率。

然而，即使恒指進一步確認短線見底，並不代表就此迅速回升，原因是EJFQ多個指標仍未能配合。例如截至周一收市，3天線高於18天線股分比率的短線市寬，僅能保持在稍高於50%的強弱分界，顯見短線市底仍未轉強；更重要是反映強勢股買盤的強勢股指數，仍處於17.6%的相對偏低水平，代表大市買盤或投資者入市意欲仍然不高。

此外，恒指上月2日及5日，連續兩個交易日裂口急跌（留下27495至27043點和26868至26502點的兩個大型下跌裂口），並且都有1143億及995億元的相對大成交額配合，這兩個下跌裂口對恒指短線反彈將構成很大阻力。

事實上，周二恒指高開150點，迅即衝上26870點、補回8月5日的下跌裂口就掉頭反覆倒跌至26634水平，收報26683，微升2點或0.01%。

老徐估計，恒指短期將返回10天線和以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂之間整固，本人的short strangle（見9月9日「搏拳實錄」）仍有機會反敗為勝。

老徐