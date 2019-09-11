港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普突炒屬鷹派的國家安全顧問博爾頓(John Bolton)，市場憧憬有望改善中美關係，隔晚美股道指先跌後回升，港股更一度飆逾四百點，重上兩萬七及50天線(27030點)。

恒指今早高開106點，報26790，開市後升幅縮至21點，低見26705點，但銀行及地產股發力下，恒指升幅擴至445點，高見27128點，收復兩萬七和50天線(約27029點)，刷自8月1日以來最高，臨近午市升幅放緩，最終恒指半日收造27044，升361點或1.35%；國企指數半日收造10535，升131點或1.27%，大市成交455.68億元。

藍籌股普遍上揚。友邦(01299)升0.1%；騰訊(00700)漲0.7%；平保(02318)升1.5%；國壽(02628)漲1.7%；中石化(00386)獲瑞信上調評級及目標價，股價升2.7%。

焦點板塊

本地銀行股：中美貿易戰緩和，資金從債市流走，美國主要年期債息回升，十年期債息再度高過兩年期，市場憧憬利好銀行淨利息收入，大型銀行股造好。渣打(02888)揚4.1%；滙控(00005)升2.6%，渣打與滙控暫錄四連升；恒生(00011)揚3.2%；中銀香港(02388)漲4.4%，為升幅最大藍籌股。

地產股：今早亦標青，長實(01113)及新世界(00017)各升3.3%；恒隆地產(00101)揚3%；新地(00016)漲3.4%；信置(00083)升2.7%；恒地(00012)升3.1%；會德豐(00020)升1.4%；嘉里(00683)走高2.6%；九置(01997)漲3.4%；領展(00823)漲1.3%；港鐵(00066)升2.6%。滙豐證券上周發表報告，認為市場對地產股看法過份悲觀，現估值吸引。

醫藥股：持續弱勢，中生製藥(01177)挫2.6%，為包尾藍籌；石藥(01093)跌1.7%；藥明生物(02269)挫4.1%；康哲(00867)降3.1%；錦欣生殖(01951)跌3.9%；藥明康德(02359)跌2.6%。

焦點股份

富智康(02038)：郭台銘今早與民眾黨主席柯文哲，前往新竹城隍廟參拜，市場預期為郭台銘參選台灣總統大選的先兆，富智康半日抽升8.3%；同系的鴻騰(06088)也漲3.5%。

桐成控股(01611)：將改名「火幣科技」，同時火幣創辦人、去年入主的控股股東李林獲，昨日獲委任執行董事、董事會主席及首席執行官，半日大升38.7%，成交有1800萬元。

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