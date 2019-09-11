即巿股評 港股直擊

噚日揀咗隻恒指牛(54953)出嚟，朝早10點零嗰轉入唔到，唯有繼續等，等到臨收市前半個鐘，恒指5分鐘圖見到SlowSTC(14,3)落到超賣水平，係無朝早個超賣咁靚嘅，但呢位都算叫做靚嘅，不過就要有過夜嘅準備。呢個時候按(54953)高低位做過$0.082/$0.079，平均買入價就係$0.0805。

今朝大家關注嘅應該係Apple部新機iPhone 11個spec係咩，同埋賣幾多錢，三鏡頭嘅Pro同Pro Max 64GB售價10000蚊有找，比起上一批新機嘅新價好似平咗啲。研究完一輪之後望望個鐘，恒指已經做完U盤，準備開市啦，開報26790點，升107點。不過開市無耐就見大市似乎想行高開低收嘅走勢，(54953)都係收隊穩陣啲，以開市首10分鐘走人計，(54953)高低位做過$0.091/$0.086，平均賣出價就係$0.0885，賺幅都接近10%。

Miss咗嘅都唔太緊要，依家10點23分時恒指升幅收窄至升63點，做緊26747點，而(54953)證價做緊$0.085，不過見恒指5鐘圖SlowSTC(14,3)開始有掉頭回落嘅跡象，出貨嘅可能要等下一個機會。

如果今朝一早走咗/未買到嘅又點？開恒指牛熊證街貨圖睇，上方熊證最貼價仍然都係26800至26899點，呢度有相當於110張期指，比噚日少咗264張，無他嘅，見到個市慢升殺熊咁款，仲唔走人咩。走去邊？一係就將熊仔防守線退到去27000至27299點，係呀，點數大位呀，亦都係重貨位嘛；又或者掉轉槍頭，加入牛軍，駐守25800至25899點重鎮(重貨區)，呢度有1158張期指，真係非常吸引，好彩嘅係，牛證同現價(10點33分mark 26791點計)有逾800點差距。

「再博牛證再上殺熊咪得囉」，走勢上係可以嘅，唯一要小心嘅係今日恒指粒燭有啲偏離少少保歷加通道頂(26966點)；再加埋天線出嚟睇嘅話，大家都要小心條50天線(27025點)。而除咗熊證近又多貨呢一個吸引力之外，目前見保歷加通道唔止個口拓闊，而係整條通道都向上運行中。

今日終於有再貼價啲嘅恒指牛出場，進取嘅可以考慮(55234)，收回價26523點，同現價有逾200點差距，而同一收回價之中佢仲要最高槓桿，有約78.68倍，所以僅適合短炒之用，勿過夜；安全嘅可以睇遠少少嘅牛證，如(55317)，收回價26288點，同現價有逾450點差距。用返一貫落場嘅方法就OK啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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