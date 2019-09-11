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在月初發布的19年9月月報，我們給出的觀點是反彈。

上月底經歷過反彈第4浪並且第5浪探底完成一個完整的5個浪跌浪。

緊接其後的就是反彈浪，配合時間上9月是我們預期的變盤月。

前幾個月跌浪完整，既然是變盤就說明是反彈。

但預計卻恐怕僅有一個月的反彈，理由是變盤月沒有能夠配合上周期低點，孤立的變盤。周期低點的時間，在7月底的講座裏面就已經提前揭示了。

上周五，量度此周綫級別反彈，標準位置38.2%在26469，已經完成。其次二分位26896，再下個是61.8%即27438。

也就是説，從高度上來說，衝擊27500可以回補前方第二個裂口，這種走勢是相對强勢。

從時間上來説，過去的反彈周期在30到42個自然日之間，大致就在9月中下旬至10月初。

雖然從實戰上來説，反彈浪沒有固定形態，沒有規定高度，較爲有效的方法就是等待形態完整，同時時間價格完成要求。

中間出現的短綫機會，通過小時圖和信息播報來參與，然而真正的中線機會，很可能需要到本月月底才能定奪。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。