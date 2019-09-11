即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開低走，全日波幅198點。恒指收報26683點，升2點或0.01%，成交金額752.38億元。國指收報 10403點，跌14點或0.13%；上證收報3012點，跌3點或0.12%。恒指走勢優於國指及A股。

恒指最高升至26870點，再創8月5日以來高位，並繼續補回部分在當天出現之下跌裂口。恒指在創近期高位後回軟，以陰燭「陀螺」收市，若配合前交易日走勢則譜成近「烏雲蓋頂」的利淡形態。MACD快慢線正差距收窄，走勢略轉弱。全日上升股份750隻，下跌825隻，整體市況偏弱。

中國決定取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)投資額度限制，同時取消RQFII試點國家和地區限制。預料上述安排可便利資金流入A股市場，但具體情況還需看A股市場能否吸引外資流入。

惠譽繼下調香港評級後，相應調低港鐵(00066) 長期外幣及本幣發行人違約評級，由AA+下調至AA，前景展望評級為負面。惠譽指調低港鐵評級是基於與政府關係緊密，故評級亦會作出相近調整。

蘋果(AAPL US) 公布3款新一代iPhone，入門版售價較去年下跌。筆者利用Farseer 搜尋「iPhone AND 評價」，結果在1天內有157則相關報道，當中情感值大多傾向正面。蘋果股價收市升1.2%，但仍難阻止納指跌勢。道指及標指則上升

今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，中國今天將會8月貨幣供應及新增貸款等數字，料添變數。預料恆指走勢反覆，繼續在26700水平爭持。

個股

玖龍紙業(02689)的主要業務為從事生產及銷售多樣化及優質的包裝紙板產品。

集團早前發出盈利預警，預料截至2019年6月底止中期盈利下降。基於對集團最近期未經審計的管理帳目初步審閱，倘撇除經營和融資活動的匯兌虧損，2019年中期的股東應佔盈利同比下降不多於50%，原因是集團產品的售價下降及毛利率下降所致。 倘撇除經營和融資活動的匯兌虧損（扣除稅項）人民幣20.7百萬元，集團去年的股東應佔盈利為人民幣78.69億元。集團將於9月24日公布2019年中期業績。

不過，近日集團股價已跌得甚低殘，估值漸見吸引，加上近日股價反彈，可作投機性操作。

集團現價市盈率 3.492倍，周息率 8.365%。股份上日收報 6.95元，上望 7.96元，止損設於 6.35元。