港股直擊 即巿股評

國家外匯局決定取消QFII及RQFII投資額度限制，料利好A股氣氛，港股或近期高位整固，市場仍續關注中美貿談前景。

隔晚美股先低後高，道指收市倒升73點或0.28%，以全日高位26909點收市，連升五日；納指及標普500指數無大變動。工業股上升，波音升3%；雖然油價回落，但能源股造好，康菲石油及雪佛龍升逾2%。

據南華早報報道，預計中國將購買更多農產品，為達成更好的貿易協議做好準備。 受中美貿易戰影響，上月中國工業生產者出廠價格指數(PPI)出現三年來最大跌幅。 中國令人失望的數據，令對關稅敏感的科技股下跌，eBay跌2.7%，Netflix及Twitter均跌逾2%；Facebook及微軟跌逾1%。蘋果公司宣布流動媒體服務Apple TV+將於11月1日推出，並發布新款iPhone和手表，刺激蘋果公司股價升1.2%，收報216.7美元。

美國國債孳息率及美元滙價上升，削弱黃金等避險資產的吸引力，國際金價連續第四日下跌。紐約12月期金跌穿1500美元，是超過一個月來首次。那邊廂，花旗報告預期，金價在一至兩年內，可能升穿每盎司2000美元。

美國總統特朗普突然宣布，辭退白宮國家安全顧問博爾頓。有分析指， 「鷹派」人物博爾頓的離職，為美國與伊朗重回談判桌，甚至取消對伊朗石油制裁創造了可能性，將使國際市場的石油供應量增加，消息引發油價下跌。不過，沙地阿拉伯新任能源部長保證，油組及其盟友將繼續減產，對油價有支持。油價終止四連升，紐約期油收報每桶57.4美元，跌0.78%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報59.77元，較本港收市高0.87元；騰訊(00700)ADR收報339.83元，低0.37元；國壽(02628)ADR收報19.14元，高0.1元。「三脖油」回吐，中海油(00883)ADR收報12.09元，低0.07元；中石油(00857)ADR收報4.18元，低0.03元；中石化(00386)ADR收報4.76元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.21元，高0.01元；聯通(00762)ADR收報8.4元，低0.04元；中電信(00728)ADR收報3.74元，低0.02元。

ADR港股比例指數報26722，較周二恒指收市高38點或0.15%。即月恒指夜期收報26773點，升145點，高水89點。恒指昨日高見26870點，創逾一個月高，收報26683點，微升2點。恒指近日沿住5分平均線上靠穩，短期阻力參考50天線約27000點水平。

中國繼續對外開放金融市場。經國務院批准，國家外匯局決定取消合格境外機投資者(QFII)，及人民幣合格境外機構投資者(RQFII)投資額度限制。留意今日A股表現。

焦點股份

港鐵(00066)：評級機構惠譽繼日前下調香港信用評級後，昨晚宣布下調港鐵長期外幣及本幣發行人違約評級，由「AA+」降至「AA」，評級展望為「負面」。

白雲山(00874):已獲董事會批准，啟動分拆廣州醫藥，於聯交所上市的前期籌備工作。

龍湖集團(00960)：首8個月累計實現合同銷售金額1476.2億元(人民幣‧下同)，按年上升12.1%；單計8月份，實現合同銷售金額按年增27%。

華電福新(00816)：公布8月完成總發電量434.37萬兆瓦時，按年增加19.3%。