即巿股評 港股直擊 中國財經

中美第十三輪高級別經貿磋商會否順利於10月舉行有待觀察，但談判議題已由美國財長努欽率先露口風。努欽周一表示，期望人民銀行行長易綱出席「10月貿談」，因為雙方將討論滙率和滙率操縱的問題。若然易綱隨行，未知美國聯儲局主席鮑威爾又應否列席？

貨幣滙率問題被「擺上枱」可能是自今年2月開始，當時有報道指出，人民幣保持穩定成為中美貿易談判的議題，其後人民幣波幅的確縮窄了。惟當特朗普在8月初宣布對餘下3000億美元中國進口貨加徵關稅，人民幣隨即貶值，棄守「7算」，美國立刻把中國列作「滙率操縱國」，雙方在滙率這課題上分歧應該很大。

人民幣9月首個星期續偏弱，離岸價(CNH)一度逼近7.2關，到本周已見喘定，原因之一是內地股債納入國際指數比例陸續擴大，將吸引外資入市，抵消走資風險。此外，中國外滙儲備在人民幣8月份「破7」時沒明顯減少，反而微升0.11%(約35億美元)，至31072億美元，也強化了投資者信心。據外滙管理局公布，上月外儲略增是因主要國家債券價格上揚，滙率折算和資產價格變化等帶動；市場則理解為中央毋須耗用大量儲備力托滙價，人民幣貶值幅度是市場供求使然，意味着像其他新興國家貨幣般，滙率出現失控式下挫的機會頗低。

然而，目前判定人民幣不會大幅貶值仍言之尚早，附【圖】所見，中間價與在岸價(CNY)及CNH的差距於8月擴闊，有分析認為這代表官方運用逆周期因子「火力全開」。換句話說，日後「三價」差距如果逐步收窄，而外儲未見顯著流失，才反映人民幣滙價真正趨穩。

值得留意的是，內地搶先美國「放水」，似乎相信人民幣貶值的風險不大。無論是降準、減息，甚至量寬，理論上都會對本幣構成貶值效應，人行卻選擇在上周宣布分三階段降準，包括下周一(16日)全面降準0.5個百分點；10月15日及11月15日對省級城商行定向降準各0.5個百分點。從本周初表現來看，「放水」暫時未使人民幣添壓；當然，美元強勢稍歇，也利好人民幣滙價。

分析認為，降準只是人行「放水」第一步，淡友固然解讀這是上半年推出的財政政策效果欠理想所致，惟看好者則預測藉貨幣政策刺激經濟將陸續有來。以往不輕易運用貨幣政策，是怕資金流向樓市，但隨着推行LPR(貸款市場報價利率)為貸款訂價，具上調按揭利率的效果，再加上經濟放緩拖低整體需求，市場普遍估計今次「放水」應不致引發房產泡沫。

為免人民幣承受更大壓力，以及控制槓桿率，相信中央對營造「放水」的預期將相當克制，這也符合國務院總理李克強一再重申不搞「大水漫灌」的政策。至於有限度寬鬆能否助內地經濟走出生天，相信還須施展金融改革，諸如昨天公布取消QFII和RQFII額度限制等措施配合。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容