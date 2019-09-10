港股直擊 中國財經

港股續窄幅爭持，恒指高開150點，最多升189點，高見26870點，創逾一個月高，補回8月5日下跌裂口後回吐，曾倒跌46點，低見26634點，之後好淡拉鋸，最終恒指收報26683點，升2點。

北水轉流出1.76億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

多隻中資金融股見流出，建行(00939)淨走1.36億元；招行(03968)有3.28億元淨走；平保(02318)有2.06億元淨走。相反，工行(01398)有9767萬元淨入；太平(00966)有706萬元淨入。

科技股方面，舜宇(02382)有1.39億元淨入；中興通訊(00763)有6458萬元淨買；比亞迪電子(00285)有7576萬元淨入。相反，騰訊(00700)淨流出1.28億元；中芯國際(00981)有1732萬元淨走。

其他藍籌方面，聯通(00762)有7066萬元淨入；吉利(00176)有8921萬元淨流出。

醫藥股方面，藍籌中國生物製藥(01177)有1.06億元淨入；港股通新貴錦欣生殖(01951)有8164萬元淨入。

另一港股通新貴南方能源(01573)有1419萬元淨入。

碧桂園服務(06098)有4950萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、平保、招行、工行、騰訊、舜宇、吉利、比亞迪電子、太平及中生製藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 南方能源、工行、中興、舜宇、中生製藥、錦欣生殖、騰訊、碧桂園服務、中芯及聯通。