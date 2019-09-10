港股直擊 即巿股評

內地上月通脹比市場估計高，但市場觀望歐洲央行本周及聯儲局下周議息，港股全日好淡拉鋸，連續第二日窄幅走，在26700爭持。

恒指高開150點，開市後最多曾升189點，高見26870點，創逾一個月高，補回8月5日下跌裂口後回吐，曾倒跌46點，低見26634點，之後好淡拉鋸，餘下大部分時間在26700爭持。恒指收報26683點，升2點或0.01%，國企指數報10403點，跌14點或0.13，大市成交額752.4億元。

個股跌多升少，下跌比例為52%，上升佔比48%。

即月期指收報26628，跌22點，低水56點，成交有13.18萬張。

藍籌股個別發展。滙控(00005)升1.2%，更是港股升市主力，撐起恒指32點；國壽(02628)漲0.4%；銀娛(00027)漲0.9%；中信股份(00267)漲2.3%；友邦(01299)無升跌；騰訊(00700)跌0.6%；港交所(00388)跌1.7%；平保(02318)降1.6%；創科(00669)再挫2.5%，為包尾藍籌。

焦點板塊

電訊及5G設備股：聯通(00762)和中電信(00728)簽署《5G網絡共建共享框架合作協議書》，上述兩隻股份分別升5%及4.7%，為最大升幅藍籌及國指成分股，中移動(00941)也升0.3%；但市場擔心5G資本開支降，5G設備股中興(00763)跌1.7%；長飛(06869)跌0.7%；京信(02342)插5.6%；鐵塔(00788)挫3.2%。

石油航空股：油價創6周高位，推動石油股造好，中石化(00386)收漲2.1%；中海油(00883)亦升1.2%；中石油(00857)也升2.2%。油價升累航空股受壓，東航(00670)跌1.7%；國航(00753)跌1.5%；南航(01055)下滑0.4%。

手機股：蘋果公司將於本港時間周三凌晨舉行產品發布會，那邊廂「最強蘋果分析師」天風證券分析師郭明錤預計，3款新iPhone下半年的出貨量將按年跌5%至10%，手機股受壓。瑞聲(02018)降2.4%；鴻騰(06088)挫3.9%；通達(00698)挫4.9%；郭明錤早前預計2021年打入蘋果產業鏈的舜宇(02382)，上月出貨數據佳，但今早觸及120元關後轉跌，收降2.5%。

港股通新貴：個別活躍，錦欣生殖(01951)曾創新高，收市卻倒跌0.3%；南方能源(01573)大升52.6%；方達(01521)曾飆11%，惟收市只升0.7%；中煙香港(06055)則挫4.9%；波司登(03998)，上日股價創逾8年半高位後，今日回吐4.4%。

焦點股份

雄岸科技(01647)：與Libosoils訂立戰略合作框架協議，擬在美國成立一間合營公司，共同發展工業大麻業務，全日大升32.6%，成交有3800萬元。

時代中國(01233)：已遞表計劃分拆物管業務時代鄰里上市，全日抽高8.3%。