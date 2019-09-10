即巿股評 港股直擊

講嚟講去又係中美貿易關係有所緩和，只係約咗10月已安排好雙方會面談判，就好似講到協議已達成咁款，不過呢兩日唔見侵侵喺社交平台亂吹廿四，美股都總算平平靜靜。至於港股就高開後有啲腳軟，加上內地股市回吐，港股先高後低。

恒指高開150點，開市後曾升189點，見26870點，創逾一個高位，亦回補8月5日嘅下跌裂口，不過回補裂口之後又見回吐，更曾倒跌46點，見過半日低位26634點。恒指中午報收26703點，升22點；國指半日跌3點，報收10413點。

藍籌重磅股個別發展，都係咁上下冇乜特別，要數最勁係中資電訊股，聯通(00762)和中電信(00728)簽署《5G網絡共建共享框架合作協議書》，兩隻股份分別升5.5%及3.6%，分別為最大升幅藍籌及國指成分股，而中移動(00941)亦升0.5%。不過呢個協議令5G設備股腳軟，市場擔心5G資本開支下降，相關設備股跌1.6%至超過4%不等。

油價創6個星期高位，三桶由乘機發圍，半日齊齊升逾2%。阿Man就一直唔多睇好油價中長線走勢，尤其多國正擔心經濟下行壓力增加，經濟唔好油價自然難走強，短線做好亦只能帶動三桶油短線走強，始終大方向無變，石油股又特別鬼過人，打死都唔會高追。

話就話次次蘋果有新產品發布，手機設備股都乘機落鑊，但呢個板塊炒咗幾日，而今日有蘋果星級分析員指3款新iPhone下半年的出貨量將按年跌5%至10%，相關手設股全線向下。強如舜宇(02382)亦先升後回，中午倒跌3%。

北水基本上係港股呢期最大購買力，被納入為港股通新貴，亦最吸睛，之前阿Man喺其他平台早已推介嘅錦欣生殖(01951)半日更創上市新高。但之前已提到錦欣生殖估值唔算平，睇好其中長線發展，短線目標12元到達後，抖一抖回氣亦出唔算出奇。

估計下半場港股亦唔會有太大方向，缸邊友除咗等美國聯儲局議息外，仲要等埋美國國會開會表決，香港未來會否失去特殊地位，確要睇一班議員有乜反應同點投票。既然咁多不明朗因素，聰明缸邊友又豈敢貿然入場。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)