港股直擊 即巿股評

內地上月通脹高過預期，加上市場關注下周聯儲局議息會議，港股今早高開後曾倒跌，暫於26700爭持。

恒指高開150點，開市後曾最多升189點，高見26870點，創逾一個月高，補回8月5日下跌裂口後回吐，曾倒跌46點，低見26634點，隨後又止跌回升。恒指半日收報26703點，升22點，國企指數報10413點，跌3點，大市成交額412.4億元。

藍籌股個別發展。友邦(01299)跌0.1%；騰訊(00700)跌0.8%；港交所(00388)跌1.3%；平保(02318)降1.4%；但國壽(02628)漲0.8%；滙控(00005)升1.3%；新地(00016)漲0.8%；新世界(00017)升1.4%。

焦點板塊

電訊及5G設備股：聯通(00762)和中電信(00728)簽署《5G網絡共建共享框架合作協議書》，上述兩隻股份分別升5.5%及3.6%，分別為最大升幅藍籌及國指成分股，中移動(00941)也升0.5%；但市場擔心5G資本開支降，5G設備股中興(00763)跌1.7%；長飛(06869)挫3.4%；京信(02342)挫4.1%；鐵塔(00788)跌1.6%。

石油航空股：油價創6周高位，推動石油股造好，三桶油以中石化(00386)表現最好，半日漲2.8%；中海油(00883)亦升2.4%；中石油(00857)也升2.4%。油價升累航空股受壓，東航(00670)挫2.9%；國航(00753)跌2.6%；南航(01055)降0.8%。

手機股：「最強蘋果分析師」天風證券分析師郭明錤預計，3款新iPhone下半年的出貨量將按年跌5%至10%，手機股受壓。蘋果系的瑞聲(02018)降2.7%；鴻騰(06088)挫3.6%；通達(00698)挫3.3%；郭明錤早前預計2021年成為蘋果產業鏈的舜宇(02382)，上月出貨數據佳，但今早觸及120元關後轉跌，中午反跌3%，為包尾藍籌；非蘋果系的丘鈦(01478)轉跌0.2%；富智康(02038)則降1%。

港股通新貴：個別亦活躍，方達(01521)炒高7.1%；錦欣生殖(01951)亦創新高，半日則微升0.7%；南方能源(01573)大升37.9%；但中煙香港(06055)則挫4.5%。

焦點股份

雄岸(01647)：與Libosoils訂立戰略合作框架協議，擬在美國成立一間合營公司，共同發展工業大麻業務，中午大升39.3%，成交有2610萬元。

時代中國(01233)：已遞表計劃分拆物管業務時代鄰里上市，中午抽高6.7%。