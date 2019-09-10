港股直擊 即巿股評

美中貿易紛爭有緩和的跡象，不過內地股市回吐，拖累港股半日先高後低。

恒指高開150點，開市後曾升189點，見26870點，創逾一個月高，補回8月5日下跌裂口後回吐，曾倒跌46點，見26634點暫時低。恒指中午報26703點，升22點。大市半日成交412.38億元。

國企指數報10413點，跌3點。

騰訊(00700)跌0.8%，報339.8元，成交居首有18億元。

聯通(00762)升5.5%，為半日表現最好藍籌。

舜宇(02382)倒跌3%，為半日表現最差藍籌。