即巿股評 港股直擊

望望月曆，今日都10號，仲有三日就中秋節，多謝親愛嘅data provider Iris同Zoe送嚟嘅果籃，亦預早祝大家中秋節快樂！(我未放假，只係怕唔記得啫！)

噚日揀咗隻恒指牛(54924)出嚟，而噚日喺【輪證下半Part】都有講過，就算朝早11點零嗰段時間買入，到下晝1幾嗰時見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到超買而day trade的話，賺幅都只係6.1%；除非你大注，否則真係無乜肉食。

而由於講到明係小注，所以唯有等第二個機會。講緊去到噚日下晝3點5分至3點20分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)再次上到超買位，不過今次恒指數點亦唔算高，所以(54924)證價都唔係特別靚仔，呢段時間(54924)高低位做過$0.086/$0.085，平均賣$0.0855，對比平均買入價$0.0825，只係食咗三格/3.6%。

有心等到今朝開市，恒指開報26831點，首五分鐘最高見過26870點，有一種直迫27000點嘅感覺。但如果開恒指5分鐘圖細心睇，你就會發現喺9點40分時，恒指已經呈高開低收嘅走勢，但同步5分鐘圖SlowSTC(14,3)就下向行，跟住大市繼續跌，而SlowSTC(14,3)就見掉頭。若然睇到呢個古怪位，同時見(54924)證價當時做到$0.09X呢啲位，計落都有10格8格而走貨的話，就當開市頭15分鐘按(54924)高低位做過$0.101/$0.088計，平均賣出價就係$0.0945，對比噚日賣出價，賺幅為14.5%。

依家10點33分，恒指先升後跌兼高開低收，日線圖上見噚日所擔心嘅SlowSTC(14,3)上到頂會有掉頭下行風險，今日見%K線終於高低跌穿咗條%D線，但睇返中線少少嘅好似MACD咁，雖則兩線仍然負數(處於熊區)，但兩線勢頭仍然向上；而14RSI亦未見有掉頭向下跡象。

再拎埋條保歷加通道出嚟睇，依家10點40分，雖然見到恒指仲係跌緊(6點啫，真係唔多)，但今日恒指粒燭仍然貼價保歷加通道頂(26889點)上行；再開恒指牛熊證街貨圖見下方牛證最貼價仍然喺25800至25899點，就算呢一層已經變成重貨區，但同現價(10點42分mark26677點計)都有逾700點差距，睇嚟上行嘅機會仍然高於下行。

唯一要小心嘅係恒指波幅指數(VHSI)繼續下行，所以見恒指波幅窄到不得了，但今日再睇VHSI真係有接近嚴重超賣嘅情況。一旦如上文所估計恒指真係向上行，而VHSI見低回升幫佢一把彈高啲的話，恒指牛(54953)，收回價25880點，市場上最貼價嘅牛證之中，槓桿最高，街貨最少，成交活躍，可能會幫到你買個果籃返屋企，同屋企人分享都未定。一如以往，不貪心，不超賣無靚位不落場！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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