龍源(00916)上月發電量增，股價逆市走高，最高見過4.61元，漲3.1%，現造4.58元，仍升2.5%，成交金額620萬元。
集團公布8月完成發電量357.27萬兆瓦時，按年增加9.19%。其中風電增加9.59%，火電增加8.89%，其他可再生能源發電量減少5.49%；而首8個月發電量年增1.14%。
至於華能新能源(00958)現升0.8%；華電福新(00816)下滑0.7%；新天綠色(00956)下滑0.9%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
龍源(00916)上月發電量增，股價逆市走高，最高見過4.61元，漲3.1%，現造4.58元，仍升2.5%，成交金額620萬元。
集團公布8月完成發電量357.27萬兆瓦時，按年增加9.19%。其中風電增加9.59%，火電增加8.89%，其他可再生能源發電量減少5.49%；而首8個月發電量年增1.14%。
至於華能新能源(00958)現升0.8%；華電福新(00816)下滑0.7%；新天綠色(00956)下滑0.9%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|鐵路工會:示威者損港鐵設施只加深仇恨
|上一篇：
|fb:美元及歐羅等貨幣支持Libra